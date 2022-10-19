https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html

ماذا يعني فرض حالة الأحكام العرفية وإنشاء مقرات دفاع إقليمية في المناطق الروسية الجديدة؟

ماذا يعني فرض حالة الأحكام العرفية وإنشاء مقرات دفاع إقليمية في المناطق الروسية الجديدة؟

وافق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T16:40+0000

2022-10-19T16:40+0000

2022-10-19T17:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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بحسب القانون الروسي، فإن الأحكام العرفية، على عكس حالة الطوارئ، لا تفرض إلا إذا كان هناك تهديد خارجي لروسيا الاتحادية.تطبيق حالة الأحكام العرفية لا يعني بداية حرب تطبيق حالة الأحكام العرفية، لا يعني بداية حرب، لكن تم تحديد مجموعة من البنود الضابطة لفرض حالة الأحكام العرفية بموجب القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ في 30 يناير/كانون الثاني عام 2002 "بشأن الأحكام العرفية".وتفرض الأحكام العرفية بمرسوم من الرئيس الروسي، وفي غضون 48 ساعة يجب أن تتم الموافقة على المرسوم من قبل مجلس الفيدرالية الروسي.قيود عامة وخاصة في مناطق محددة ويمكن إدخال النظام على كامل أراضي الدولة أو في مناطق معينة، ويتضمن إدخال الأحكام العرفية تعبئة وتنظيم "الدفاع الإقليمي".وتنقسم القيود المتعلقة بالأحكام العرفية إلى مجموعتين: الأولى عامة، والثانية تتعلق مباشرة بمناطق محددة.تنطبق القيود العامة على البلد بأكمله، بغض النظر عن المنطقة التي فرضت فيها الأحكام العرفية. وتنطبق هذه القيود على الأنشطة الاقتصادية والبحث عن المعلومات ونشرها، والتغيرات في أشكال ملكية المنظمات، والتغيرات في نمط نشاط العمل، بما في ذلك تحديد التزامات العمل فيما يتعلق بالمواطنين الذين لم يتم استدعاؤهم لخدمة التعبئة.الجدير بالذكر، أن المرة الأخيرة التي تم فيها الإعلان عن حالة الأحكام العرفية كانت في عهد الاتحاد السوفياتي بتاريخ مايو/أيار عام 1943.ماذا يعني إنشاء مقرات دفاع إقليمية في المناطق الروسية الجديدة؟أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.ماذا يعني إنشاء مقرات للدفاع الإقليمي؟قيادة ومهام مقر الدفاع الإقليميما هي سلطات مقر الدفاع الإقليمي؟ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

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