https://sputnikarabic.ae/20221019/السلطات-الإقليمية-تعلن-عدم-السماح-للقوات-الأوكرانية-بدخول-خيرسون-الروسية--1069212586.html

السلطات الإقليمية تعلن عدم السماح للقوات الأوكرانية بدخول خيرسون الروسية

السلطات الإقليمية تعلن عدم السماح للقوات الأوكرانية بدخول خيرسون الروسية

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون الروسية، إنه على الرغم من دفع الغرب كييف إلى عمليات عسكرية نشطة، لن يُسمح للقوات الأوكرانية بدخول مدينة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T00:42+0000

2022-10-19T00:42+0000

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روسيا

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سيمفيروبول - سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال الحاكم الإقليمي، فلاديمير سالدو، إن القرار قد اتخذ بنقل السكان المدنيين في بلديات بيريسلاف وبيلوزرسكي وسنيغيريفسكي وألكسندروفسكي إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.وقال ستريموسوف في رسالة فيديو نشرت على قناته على تيليغرام: "ووفقا للمعلومات التي لدينا، سيبدأ النازيون الأوكرون، الذين يدفعهم الغرب، قريبا هجوما على مدينة خيرسون".وأضاف: "لا يُستبعد قصف مدينة خيرسون والجزء الأيمن من الضفة اليمنى من منطقة خيرسون".وأوصى ستريموسوف السكان، الذين يعيشون على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في منطقة خيرسون، بشدة بالانتقال إلى الجزء الأيسر من المنطقة أو الذهاب إلى رعايا آخرين من الاتحاد الروسي أثناء الأعمال العدائية.وقال ستريموسوف: "لن نسلم للمدينة، سنقف حتى النهاية، لن نسمح للنازيين بدخول المدينة".وفي 30 سبتمبر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد استفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوريجيه، وبعد ذلك وقع معاهدات مع رؤساء الأقاليم الجديدة بشأن قبول المناطق في روسيا.وبعد بضعة أيام، وقع بوتين قوانين اتحادية تصدق على قبول الأراضي في الاتحاد الروسي.

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