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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/سلطات-خيرسون-تعلن-أن-لديها-معلومات-حول-هجوم-أوكراني-وشيك-على-المدينة-1069212013.html
سلطات خيرسون تعلن أن لديها معلومات حول هجوم أوكراني وشيك على المدينة
سلطات خيرسون تعلن أن لديها معلومات حول هجوم أوكراني وشيك على المدينة
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، أن الدول الغربية تضغط على كييف للقيام بعمل عسكري نشط في المقاطعة، لافتا إلى أن خيرسون لن تستلم وسيتم التصدي... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T22:49+0000
2022-10-18T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ستريموسوف عبر قناته على تليغرام: "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن الأوكرانيين المتطرفين، الذين تحرضهم الدول الغربية، سيبدأون قريبا هجوما على مدينة خيرسون". وأوضح أنه "لا يستبعد قصف مدينة خيرسون والجزء الواقع على الضفة اليمنى من منطقة خيرسون".وتابع "لن نتخلى عن المدينة. سنقاوم حتى النهاية. لن ندع النازيين يدخلون المدينة".كما حث السكان الذين يعيشون على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في منطقة خيرسون بالانتقال إلى الجزء الواقع على الضفة اليسرى من المنطقة أو الانتقال إلى أماكن داخل روسيا أثناء الأعمال العدائية.وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، قد أعلن في وقت سابق، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.وقال سالدو إنه "تم إتخاذ قرار بنقل السكان المدنيين من مناطق بيريسلافسكي وبيلوزرسكي وألكساندروفسكي وسنيغيرفسكي.. كل هذا العمل سيتم بطريقة منظمة".وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، يوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.وتابع "تطالب قيادة الناتو، القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون من قبل نظام كييف، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين"وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20221018/سلطات-خيرسون-تحذر-من-مخطط-أوكراني-لتدمير-سد-محطة-كاخوفسكايا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية--1069207550.html
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روسيا

سلطات خيرسون تعلن أن لديها معلومات حول هجوم أوكراني وشيك على المدينة

22:49 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 22:58 GMT 18.10.2022)
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مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، أن الدول الغربية تضغط على كييف للقيام بعمل عسكري نشط في المقاطعة، لافتا إلى أن خيرسون لن تستلم وسيتم التصدي لهذه المحاولات.
وأضاف ستريموسوف عبر قناته على تليغرام: "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن الأوكرانيين المتطرفين، الذين تحرضهم الدول الغربية، سيبدأون قريبا هجوما على مدينة خيرسون".
وأوضح أنه "لا يستبعد قصف مدينة خيرسون والجزء الواقع على الضفة اليمنى من منطقة خيرسون".
وتابع "لن نتخلى عن المدينة. سنقاوم حتى النهاية. لن ندع النازيين يدخلون المدينة".
كما حث السكان الذين يعيشون على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في منطقة خيرسون بالانتقال إلى الجزء الواقع على الضفة اليسرى من المنطقة أو الانتقال إلى أماكن داخل روسيا أثناء الأعمال العدائية.
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون تحذر من مخطط أوكراني لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
19:46 GMT
وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، قد أعلن في وقت سابق، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.
وقال سالدو إنه "تم إتخاذ قرار بنقل السكان المدنيين من مناطق بيريسلافسكي وبيلوزرسكي وألكساندروفسكي وسنيغيرفسكي.. كل هذا العمل سيتم بطريقة منظمة".
وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.
وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، يوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.
ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.
وتابع "تطالب قيادة الناتو، القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون من قبل نظام كييف، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين"
وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".
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