عربي
https://sputnikarabic.ae/20221019/اللجنة-الاستشارية-في-إسرائيل-توافق-على-تعيين-الجنرال-هاليفي-رئيسا-جديدا-لهيئة-أركان-الجيش-1069214567.html
اللجنة الاستشارية في إسرائيل توافق على تعيين الجنرال هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش
اللجنة الاستشارية في إسرائيل توافق على تعيين الجنرال هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش
وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T07:07+0000
2022-10-19T07:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062784968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a497df426e652de30360caaaa210bd50.jpg
القدس– سبوتنيك. وتم اقتراح هاليفي من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس؛ ومن المقرر تقديم تصويت نهائي للموافقة على ترشيحه لمنصب القائد الـ 23 للجيش الإسرائيلي، إلى الحكومة، في الأسابيع القادمة.ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بهذا الاختيار؛ وقال في بيان، "هارتسي هاليفي هو ضابط موهوب وغير عادي، يتمتع بخبرة قوية. لقد كان اختيارًا بين إثنين من المرشحين الجيدين حقا؛ وأتمنى للجنرال الآخر إيال زامير، كل التوفيق في المستقبل".يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.والتحق هاليفي، بالجيش الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مواجهات-بين-الفلسطينيين-والجيش-الإسرائيلي-أثناء-حصاره-لمخيم-شعفاط-وبلدة-عناتا-شمال-القدس-1068864344.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062784968_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f910957b24a6f7192fddb5b651d3dc52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

اللجنة الاستشارية في إسرائيل توافق على تعيين الجنرال هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش

07:07 GMT 19.10.2022
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . ajwad update
تابعنا عبرTelegram
وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال أفيف كوخافي، الذي تنتهي فترة ولايته، في كانون الثاني/يناير القادم.
القدس– سبوتنيك. وتم اقتراح هاليفي من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس؛ ومن المقرر تقديم تصويت نهائي للموافقة على ترشيحه لمنصب القائد الـ 23 للجيش الإسرائيلي، إلى الحكومة، في الأسابيع القادمة.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بهذا الاختيار؛ وقال في بيان، "هارتسي هاليفي هو ضابط موهوب وغير عادي، يتمتع بخبرة قوية. لقد كان اختيارًا بين إثنين من المرشحين الجيدين حقا؛ وأتمنى للجنرال الآخر إيال زامير، كل التوفيق في المستقبل".
اعتقالات في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أثناء حصاره لمخيم شعفاط وبلدة عناتا شمالي القدس... فيديو
10 أكتوبر, 20:40 GMT
يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.
والتحق هاليفي، بالجيش الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.
وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала