https://sputnikarabic.ae/20221019/اللجنة-الاستشارية-في-إسرائيل-توافق-على-تعيين-الجنرال-هاليفي-رئيسا-جديدا-لهيئة-أركان-الجيش-1069214567.html
اللجنة الاستشارية في إسرائيل توافق على تعيين الجنرال هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش
اللجنة الاستشارية في إسرائيل توافق على تعيين الجنرال هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش
وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T07:07+0000
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القدس– سبوتنيك. وتم اقتراح هاليفي من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس؛ ومن المقرر تقديم تصويت نهائي للموافقة على ترشيحه لمنصب القائد الـ 23 للجيش الإسرائيلي، إلى الحكومة، في الأسابيع القادمة.ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بهذا الاختيار؛ وقال في بيان، "هارتسي هاليفي هو ضابط موهوب وغير عادي، يتمتع بخبرة قوية. لقد كان اختيارًا بين إثنين من المرشحين الجيدين حقا؛ وأتمنى للجنرال الآخر إيال زامير، كل التوفيق في المستقبل".يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.والتحق هاليفي، بالجيش الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مواجهات-بين-الفلسطينيين-والجيش-الإسرائيلي-أثناء-حصاره-لمخيم-شعفاط-وبلدة-عناتا-شمال-القدس-1068864344.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
اللجنة الاستشارية في إسرائيل توافق على تعيين الجنرال هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش
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وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال أفيف كوخافي، الذي تنتهي فترة ولايته، في كانون الثاني/يناير القادم.
القدس– سبوتنيك. وتم اقتراح هاليفي من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس؛ ومن المقرر تقديم تصويت نهائي للموافقة على ترشيحه لمنصب القائد الـ 23 للجيش الإسرائيلي، إلى الحكومة، في الأسابيع القادمة.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بهذا الاختيار؛ وقال في بيان، "هارتسي هاليفي هو ضابط موهوب وغير عادي
، يتمتع بخبرة قوية. لقد كان اختيارًا بين إثنين من المرشحين الجيدين حقا؛ وأتمنى للجنرال الآخر إيال زامير، كل التوفيق في المستقبل".
يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس
؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.
والتحق هاليفي، بالجيش الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.
وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.