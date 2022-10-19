https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-سيتم-منح-رؤساء-المناطق-صلاحيات-إضافية-لضمان-الأمن-1069227299.html
بوتين: سيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن
بوتين: سيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع عن الأراضي في المناطق الروسية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:55+0000
2022-10-19T11:55+0000
2022-10-19T12:29+0000
روسيا
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وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لتنسيق العمل ستتلقى رؤساء المناطق السلطة لإنشاء المقرات المناسبة، موعزا الحكومة ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى أن تقدم لهم كل المساعدة اللازمة.ووفقًا للمرسوم الرئاسي المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، يتم إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: سيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن
11:55 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع عن الأراضي في المناطق الروسية.
وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لتنسيق العمل ستتلقى رؤساء المناطق السلطة لإنشاء المقرات المناسبة، موعزا الحكومة ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى أن تقدم لهم كل المساعدة اللازمة.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي المنشور على موقع الكرملين
على الإنترنت، يتم إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.