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بوتين: سيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن
بوتين: سيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع عن الأراضي في المناطق الروسية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لتنسيق العمل ستتلقى رؤساء المناطق السلطة لإنشاء المقرات المناسبة، موعزا الحكومة ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى أن تقدم لهم كل المساعدة اللازمة.ووفقًا للمرسوم الرئاسي المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، يتم إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.
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روسيا

بوتين: سيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن

11:55 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 19.10.2022)
© Sputnik . Михаил Климентьев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع عن الأراضي في المناطق الروسية.
وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لتنسيق العمل ستتلقى رؤساء المناطق السلطة لإنشاء المقرات المناسبة، موعزا الحكومة ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى أن تقدم لهم كل المساعدة اللازمة.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، يتم إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:21 GMT
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