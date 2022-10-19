https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يؤكد-ضرورة-تصحيح-مفهوم-سياسة-الهجرة-الحكومية-بناء-على-الواقع-الجديد-1069229368.html

بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد

بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، بما في ذلك في مجال الهجرة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة السريعة لجميع هذه المتغيرات،... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T12:41+0000

2022-10-19T12:41+0000

2022-10-19T12:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الذي عقد اليوم عن طريق الفيديو، إن "الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، وتظهر حقائق عالمية وإقليمية جديدة تؤثر على مجال الهجرة". ونوه بوتين إلى أن هذه التعديلات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من التحديات القائمة والمحتملة على حد سواء، وتصبح أساسا لمزيد من تحسين التشريعات.وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعليمات المحدثة قدمت لهم في شهر مارس/ آذار من عام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يقترح-إعلان-حالة-الحرب-في-المناطق-والمقاطعات-التي-انضمت-حديثا-إلى-روسيا-1069227008.html

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