https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يؤكد-ضرورة-تصحيح-مفهوم-سياسة-الهجرة-الحكومية-بناء-على-الواقع-الجديد-1069229368.html
بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد
بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، بما في ذلك في مجال الهجرة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة السريعة لجميع هذه المتغيرات،... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:41+0000
2022-10-19T12:41+0000
2022-10-19T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الذي عقد اليوم عن طريق الفيديو، إن "الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، وتظهر حقائق عالمية وإقليمية جديدة تؤثر على مجال الهجرة". ونوه بوتين إلى أن هذه التعديلات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من التحديات القائمة والمحتملة على حد سواء، وتصبح أساسا لمزيد من تحسين التشريعات.وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعليمات المحدثة قدمت لهم في شهر مارس/ آذار من عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يقترح-إعلان-حالة-الحرب-في-المناطق-والمقاطعات-التي-انضمت-حديثا-إلى-روسيا-1069227008.html
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روسيا
بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، بما في ذلك في مجال الهجرة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة السريعة لجميع هذه المتغيرات، ومشددا على ضرورة تصحيح المفهوم الحالي لسياسة الهجرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن
الروسي، الذي عقد اليوم عن طريق الفيديو، إن "الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، وتظهر حقائق عالمية وإقليمية جديدة تؤثر على مجال الهجرة".
"ونحن بحاجة إلى الاستجابة بشكل سريع وفعال لهذه التغييرات، وتحسين عملنا على أساس تحليل شامل للحقائق الجديدة. لذا، من الواضح أنه من الضروري تصحيح المفهوم الحالي لسياسة الهجرة الحكومية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه بوتين إلى أن هذه التعديلات
ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من التحديات القائمة والمحتملة على حد سواء، وتصبح أساسا لمزيد من تحسين التشريعات.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعليمات المحدثة قدمت لهم في شهر مارس/ آذار من عام 2020.