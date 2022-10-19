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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يؤكد-ضرورة-تصحيح-مفهوم-سياسة-الهجرة-الحكومية-بناء-على-الواقع-الجديد-1069229368.html
بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد
بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، بما في ذلك في مجال الهجرة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة السريعة لجميع هذه المتغيرات،... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:41+0000
2022-10-19T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الذي عقد اليوم عن طريق الفيديو، إن "الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، وتظهر حقائق عالمية وإقليمية جديدة تؤثر على مجال الهجرة". ونوه بوتين إلى أن هذه التعديلات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من التحديات القائمة والمحتملة على حد سواء، وتصبح أساسا لمزيد من تحسين التشريعات.وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعليمات المحدثة قدمت لهم في شهر مارس/ آذار من عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يقترح-إعلان-حالة-الحرب-في-المناطق-والمقاطعات-التي-انضمت-حديثا-إلى-روسيا-1069227008.html
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روسيا
روسيا

بوتين يؤكد ضرورة تصحيح مفهوم سياسة الهجرة الحكومية بناء على الواقع الجديد

12:41 GMT 19.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، بما في ذلك في مجال الهجرة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة السريعة لجميع هذه المتغيرات، ومشددا على ضرورة تصحيح المفهوم الحالي لسياسة الهجرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الذي عقد اليوم عن طريق الفيديو، إن "الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، وتظهر حقائق عالمية وإقليمية جديدة تؤثر على مجال الهجرة".

"ونحن بحاجة إلى الاستجابة بشكل سريع وفعال لهذه التغييرات، وتحسين عملنا على أساس تحليل شامل للحقائق الجديدة. لذا، من الواضح أنه من الضروري تصحيح المفهوم الحالي لسياسة الهجرة الحكومية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه بوتين إلى أن هذه التعديلات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من التحديات القائمة والمحتملة على حد سواء، وتصبح أساسا لمزيد من تحسين التشريعات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يقترح إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا
11:50 GMT
وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعليمات المحدثة قدمت لهم في شهر مارس/ آذار من عام 2020.
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