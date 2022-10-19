عربي
https://sputnikarabic.ae/20221019/زيلينسكي-يقيل-سفير-أوكرانيا-في-كازاخستان-1069214685.html
زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا في كازاخستان
زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا في كازاخستان
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إقالة سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بترو فروبليفسكي. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T07:11+0000
2022-10-19T07:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg
ونُشر على الموقع الرسمي لرئاسة أوكرانيا مرسوم إقالة سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بترو فروبليفسكي، حيث ينص على "إقالة فروبليفسكي بيتر يوريفيتش من منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى جمهورية كازاخستان".ولم يذكر المرسوم من سيتولى المنصب الشاغر كسفير أوكرانيا لدى كازاخستان.وأفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية سابقًا بأنه قد تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أدلى فيه رجل، وفقًا للبيانات الأولية، هو السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى كازاخستان، بيتر فروبليفسكي، بتصريحات مفادها بأن "النظام الأوكراني يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068834017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d1e286d4e2a50682ef5aa1ff615b1fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا في كازاخستان

07:11 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إقالة سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بترو فروبليفسكي.
ونُشر على الموقع الرسمي لرئاسة أوكرانيا مرسوم إقالة سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بترو فروبليفسكي، حيث ينص على "إقالة فروبليفسكي بيتر يوريفيتش من منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى جمهورية كازاخستان".
ولم يذكر المرسوم من سيتولى المنصب الشاغر كسفير أوكرانيا لدى كازاخستان.
وأفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية سابقًا بأنه قد تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أدلى فيه رجل، وفقًا للبيانات الأولية، هو السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى كازاخستان، بيتر فروبليفسكي، بتصريحات مفادها بأن "النظام الأوكراني يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала