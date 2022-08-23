تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T04:03+0000
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