تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T04:03+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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04:03 GMT 23.08.2022