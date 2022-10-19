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https://sputnikarabic.ae/20221019/سلطات-زابوروجيه-طائرة-مسيرة-أوكرانية-تسقط-قذيفة-على-مدرسة-في-المقاطعة-1069234017.html
سلطات زابوروجيه تعلن أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت قذيفة على مدرسة في المقاطعة
سلطات زابوروجيه تعلن أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت قذيفة على مدرسة في المقاطعة
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت قذيفة على سطح مدرسة في فيليكا بيلوزيركا في المقاطعة ما أدى إلى تضرر المبنى. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:48+0000
2022-10-19T13:48+0000
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الليلة قام الإرهابيون الأوكرانيون باستخدام طائرات مسيرة وألقوا عبوتين ناسفتين على مبنى المدرسة في فيليكا بيلوزيركا، حيث سقطت إحدى القذائف على المنطقة المجاورة للمدرسة واخترقت الثانية سقف المبنى".وأضاف روغوف قائلا: "لم تقع إصابات بين الأرواح"، مشيرا إلى أن قنبلة يدوية من قاذفة قنابل يدوية ملحقة استخدمت كأداة تفجيرية.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
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روسيا

سلطات زابوروجيه تعلن أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت قذيفة على مدرسة في المقاطعة

13:48 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت قذيفة على سطح مدرسة في فيليكا بيلوزيركا في المقاطعة ما أدى إلى تضرر المبنى.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الليلة قام الإرهابيون الأوكرانيون باستخدام طائرات مسيرة وألقوا عبوتين ناسفتين على مبنى المدرسة في فيليكا بيلوزيركا، حيث سقطت إحدى القذائف على المنطقة المجاورة للمدرسة واخترقت الثانية سقف المبنى".
وأضاف روغوف قائلا: "لم تقع إصابات بين الأرواح"، مشيرا إلى أن قنبلة يدوية من قاذفة قنابل يدوية ملحقة استخدمت كأداة تفجيرية.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
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