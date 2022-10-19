https://sputnikarabic.ae/20221019/قيادي-في-حماس-يؤكد-الاتفاق-مع-الأسد-على-طي-صفحة-الماضي-وصوابية-قرار-استئناف-العلاقات-مع-سوريا-1069224943.html
قيادي في حماس عقب لقاء بشار الأسد يؤكد الاتفاق على طي صفحة الماضي
قيادي في حماس عقب لقاء بشار الأسد يؤكد الاتفاق على طي صفحة الماضي
أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية خليل الحية، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع وفد من الحركة بالرئيس السوري بشار الأسد بدمشق أنهم اتفقوا مع الأسد على طي صفحة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:04+0000
2022-10-19T11:04+0000
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دمشق- سبوتنيك. وشدد الحية في مؤتمر صحفي من دمشق "على صوابية قرار الحركة باستئناف علاقاتها مع سوريا" بعد نحو 10 أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين.وقال الحية، "اللقاء مع الرئيس الأسد رد طبيعي على مشروع الاحتلال الذي يستهدف تفتيت أمتنا"، مضيفا "نحن متفقون مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي". وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس "هذا يوم مجيد ومهم ونستأنف فيه عودتنا وعملنا مع سوريا ودعما لاستقرار ووحدة سوريا ونحن ضد استهداف سوريا من أي عدوان خارجي صهيوني أو أمريكي أو أي عدوان خارجي".وتابع "حماس تعود بعلاقاتها مع سوريا ونحن أصدرنا بيانا أعلنا فيه أننا نستعيد علاقاتنا بسوريا بقرار رسمي وكلنا قناعة بصوابية هذا المسار".والشهر الماضي، قالت حركة حماس إنها عازمة على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من القطيعة.
https://sputnikarabic.ae/20221006/وكالة-وفد-من-حركة-حماس-يزور-سوريا-استعدادا-لإعادة-العلاقات-1068711236.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
قيادي في حماس عقب لقاء بشار الأسد يؤكد الاتفاق على طي صفحة الماضي
11:04 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية خليل الحية، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع وفد من الحركة بالرئيس السوري بشار الأسد بدمشق أنهم اتفقوا مع الأسد على طي صفحة الماضي.
دمشق- سبوتنيك. وشدد الحية في مؤتمر صحفي من دمشق "على صوابية قرار الحركة باستئناف علاقاتها مع سوريا" بعد نحو 10 أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين.
وقال الحية، "اللقاء مع الرئيس الأسد رد طبيعي على مشروع الاحتلال الذي يستهدف تفتيت أمتنا"، مضيفا "نحن متفقون مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي".
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس "هذا يوم مجيد ومهم ونستأنف فيه عودتنا وعملنا مع سوريا
ودعما لاستقرار ووحدة سوريا ونحن ضد استهداف سوريا من أي عدوان خارجي صهيوني أو أمريكي أو أي عدوان خارجي".
وتابع "حماس تعود بعلاقاتها مع سوريا ونحن أصدرنا بيانا أعلنا فيه أننا نستعيد علاقاتنا بسوريا بقرار رسمي وكلنا قناعة بصوابية هذا المسار".
والشهر الماضي، قالت حركة حماس إنها عازمة على بناء وتطوير علاقات راسخة
مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من القطيعة.