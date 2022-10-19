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https://sputnikarabic.ae/20221019/كوريا-الشمالية-تدعو-جارتها-الجنوبية-إلى-التوقف-فورا-عن-إثارة-التوترات-العسكرية-1069213268.html
كوريا الشمالية تدعو جارتها الجنوبية إلى التوقف فورا عن إثارة التوترات العسكرية
كوريا الشمالية تدعو جارتها الجنوبية إلى التوقف فورا عن إثارة التوترات العسكرية
قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنه أطلق طلقات مدفعية خلال الليل على المناطق العازلة البحرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين كـ "تحذير خطير" بشأن... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T03:41+0000
2022-10-19T03:41+0000
كوريا الشمالية
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وفي بيان، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن الجيش الكوري أطلق نيران "مهددة ومحذرة" باعتبارها "إجراء عسكريا مضادا قويا" ضد التدريبات العسكرية لكوريا الجنوبية.كما دعا المتحدث الرسمي جارته الجنوبية إلى الوقف الفوري "للاستفزازات المتهورة والتحريضية" التي أثارت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 250 قذيفة مدفعية في المياه قبالة ساحلها الشرقي والغربي.وقال مسؤول الجيش الشعبي الكوري الذي لم يذكر اسمه إن هذه الخطوة جاءت ردا على سلسلة من "الأعمال الاستفزازية العسكرية من قبل الأعداء"، مستشهدا بتدريبات هوغوك العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية.وبدأت كوريا الجنوبية تدريبها الميداني السنوي في هوغوك يوم الاثنين لصقل القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 28 أكتوبر الجاري. والأسبوع الماضي، أطلقت كوريا الشمالية مئات الطلقات المدفعية على المناطق العازلة البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق بين الكوريتين لعام 2018 بشأن الحد من التوترات العسكرية.ووصفت كوريا الجنوبية استفزازات كوريا الشمالية بأنها انتهاك واضح للاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20221018/كوريا-الشمالية-تطلق-250-قذيفة-مدفعية-على-المنطقة-العازلة-مع-كوريا-الجنوبية-1069205158.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تدعو جارتها الجنوبية إلى التوقف فورا عن إثارة التوترات العسكرية

03:41 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / STR
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قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنه أطلق طلقات مدفعية خلال الليل على المناطق العازلة البحرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين كـ "تحذير خطير" بشأن التدريبات العسكرية المستمرة التي تجريها كوريا الجنوبية.
وفي بيان، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن الجيش الكوري أطلق نيران "مهددة ومحذرة" باعتبارها "إجراء عسكريا مضادا قويا" ضد التدريبات العسكرية لكوريا الجنوبية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة مع كوريا الجنوبية
أمس, 18:28 GMT
كما دعا المتحدث الرسمي جارته الجنوبية إلى الوقف الفوري "للاستفزازات المتهورة والتحريضية" التي أثارت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 250 قذيفة مدفعية في المياه قبالة ساحلها الشرقي والغربي.
وقال مسؤول الجيش الشعبي الكوري الذي لم يذكر اسمه إن هذه الخطوة جاءت ردا على سلسلة من "الأعمال الاستفزازية العسكرية من قبل الأعداء"، مستشهدا بتدريبات هوغوك العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية.
وبدأت كوريا الجنوبية تدريبها الميداني السنوي في هوغوك يوم الاثنين لصقل القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 28 أكتوبر الجاري. والأسبوع الماضي، أطلقت كوريا الشمالية مئات الطلقات المدفعية على المناطق العازلة البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق بين الكوريتين لعام 2018 بشأن الحد من التوترات العسكرية.
ووصفت كوريا الجنوبية استفزازات كوريا الشمالية بأنها انتهاك واضح للاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.
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