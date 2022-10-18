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https://sputnikarabic.ae/20221018/كوريا-الشمالية-تطلق-250-قذيفة-مدفعية-على-المنطقة-العازلة-مع-كوريا-الجنوبية-1069205158.html
كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة مع كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة مع كوريا الجنوبية
أعلن جيش كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية باتجاه المنطقة العازلة بينهما والتي تهدف إلى تقليل التوتر بين الكوريتين. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T18:28+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، قالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالي الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي، و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.وأضاف البيان أن القذائف المدفعية سقطت في المناطق العازلة الشرقية والغربية، والتي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 2018 بين الكوريتين بشأن خفض التوتر العسكري. وأشار البيان إلى أن "إطلاق القذائف المدفعية على المناطق العازلة يعد انتهاكا واضحا لاتفاق 2018".كما حثت سيئول بيونغ يانغ على وقف أعمالها فورا، لافتة إلى أن الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية هي أعمال تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق، ما مجموعه 170 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر وأطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى، حيث قطع الصاروخ نحو 650 كيلومترًا (404 أميال) على ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترًا قبل أن يسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.وأجرت بيونغ يانغ 8 عمليات إطلاق تجريبية منذ 25 سبتمبر وأكثر من 25 منذ بداية عام 2022.وأكدت كوريا الشمالية أن عمليات إطلاقها التجريبية يتم إجراؤها ردًا على رفض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقف التدريبات العسكرية المشتركة، والتي تعتقد بيونغ يانغ أنها تهدد الاستقرار الإقليمي.طالع أيضا: كوريا الجنوبية تصف الوضع الأمني بالخطير بعد نقل جارتها الشمالية رؤوسا حربية نووية
https://sputnikarabic.ae/20221014/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-إجراءات-عسكرية-مضادة-وقوية-على-الجبهة-مع-كوريا-الجنوبية-1069012167.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة مع كوريا الجنوبية

18:28 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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أعلن جيش كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية باتجاه المنطقة العازلة بينهما والتي تهدف إلى تقليل التوتر بين الكوريتين.
وحسب وكالة "يونهاب"، قالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالي الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي، و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.
وأضاف البيان أن القذائف المدفعية سقطت في المناطق العازلة الشرقية والغربية، والتي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 2018 بين الكوريتين بشأن خفض التوتر العسكري.
وأشار البيان إلى أن "إطلاق القذائف المدفعية على المناطق العازلة يعد انتهاكا واضحا لاتفاق 2018".
كما حثت سيئول بيونغ يانغ على وقف أعمالها فورا، لافتة إلى أن الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية هي أعمال تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
كوريا الشمالية تعلن عن إجراءات عسكرية مضادة وقوية على الجبهة مع كوريا الجنوبية
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وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق، ما مجموعه 170 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر وأطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى، حيث قطع الصاروخ نحو 650 كيلومترًا (404 أميال) على ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترًا قبل أن يسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.
وأجرت بيونغ يانغ 8 عمليات إطلاق تجريبية منذ 25 سبتمبر وأكثر من 25 منذ بداية عام 2022.
وأكدت كوريا الشمالية أن عمليات إطلاقها التجريبية يتم إجراؤها ردًا على رفض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقف التدريبات العسكرية المشتركة، والتي تعتقد بيونغ يانغ أنها تهدد الاستقرار الإقليمي.
طالع أيضا: كوريا الجنوبية تصف الوضع الأمني بالخطير بعد نقل جارتها الشمالية رؤوسا حربية نووية
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