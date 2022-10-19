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كييف تستعد لعمليات تطهير في المناطق المحتلة وفقا لمنهجية الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان
كييف تستعد لعمليات تطهير في المناطق المحتلة وفقا لمنهجية الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان
قال ضابط جهاز الأمن الروسي لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن نظام كييف شكل مفارز شرطة للتطهير في الأراضي التي يعتزم احتلالها، وأن التدريب في الدورات التي بدأت... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T01:00+0000
2022-10-19T02:01+0000
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. ونقل الضابط عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية: "وفقا للمعلومات الواردة من مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، تستعد القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية لاستعادة السيطرة على الأراضي المفقودة".وأضاف المصدر أن "تدريب الشرطة على الترشيح وتطهير الأراضي يتم بما يتماشى مع معايير الجيش الأمريكي باستخدام مواد منهجية جمعها الجيش الأمريكي".وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، قالت السلطات الإقليمية إنها لن تسمح للقوات الأوكرانية بدخول خيرسون الروسية.وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون الروسية، إنه على الرغم من دفع الغرب كييف إلى عمليات عسكرية نشطة، لن يُسمح للقوات الأوكرانية بدخول مدينة خيرسون.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق،، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221019/السلطات-الإقليمية-تعلن-عدم-السماح-للقوات-الأوكرانية-بدخول-خيرسون-الروسية--1069212586.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

كييف تستعد لعمليات تطهير في المناطق المحتلة وفقا لمنهجية الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان

01:00 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 02:01 GMT 19.10.2022)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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قال ضابط جهاز الأمن الروسي لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن نظام كييف شكل مفارز شرطة للتطهير في الأراضي التي يعتزم احتلالها، وأن التدريب في الدورات التي بدأت يتم وفقا لمعايير ومنهجية القوات المسلحة الأمريكية استنادا إلى الخبرة الأمريكية في العراق وأفغانستان.
خيرسون - سبوتنيك. ونقل الضابط عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية: "وفقا للمعلومات الواردة من مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، تستعد القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية لاستعادة السيطرة على الأراضي المفقودة".
وأضاف المصدر أن "تدريب الشرطة على الترشيح وتطهير الأراضي يتم بما يتماشى مع معايير الجيش الأمريكي باستخدام مواد منهجية جمعها الجيش الأمريكي".
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
السلطات الإقليمية تعلن عدم السماح للقوات الأوكرانية بدخول خيرسون الروسية
00:42 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، قالت السلطات الإقليمية إنها لن تسمح للقوات الأوكرانية بدخول خيرسون الروسية.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون الروسية، إنه على الرغم من دفع الغرب كييف إلى عمليات عسكرية نشطة، لن يُسمح للقوات الأوكرانية بدخول مدينة خيرسون.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق،، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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