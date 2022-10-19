https://sputnikarabic.ae/20221019/ماسك-يكشف-حجم-خسائره-بسبب-خدمات-ستارلينك-المجانية-لأوكرانيا--1069213082.html
ماسك يكشف حجم خسائره بسبب خدمات ستارلينك المجانية لأوكرانيا
ماسك يكشف حجم خسائره بسبب خدمات ستارلينك المجانية لأوكرانيا
كشف رجل الأعمال، إيلون ماسك، الأربعاء، أن حجم خسائر شركة "سبيس إكس" بسبب تقديم خدمات الإنترنت المجانية لأوكرانيا وصل إلى 20 مليون دولار أمريكي شهريا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T02:42+0000
2022-10-19T02:42+0000
2022-10-19T02:45+0000
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "تخسر سبيس إكس حوالي 20 مليون دولار شهريا بسبب الخدمة والتكاليف غير المدفوعة المتعلقة بالتدابير الأمنية المعززة للدفاع عن الحرب السيبرانية، لكننا سنستمر في القيام بذلك".وأضاف ردا على تصريحات لمتحدث الدفاع الأمريكية عن عدم تلقي "سبيس إكس" أي أموال لتقديم خدمات الشركة لأوكرانيا: "لا توجد أموال من وزارة الدفاع، ولكن العديد من البلدان الأخرى والمنظمات والأفراد يدفعون ثمن 11 ألف / 25 ألف محطة لتزويد الخدمة".وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تدرس دفع تكاليف خدمات الإنترنت "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" في أوكرانيا.كانت وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن الأموال المخصصة لخدمات ستارلينك ستأتي من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تم استخدامها لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات الأخرى.وفي ذات الصدد، صرح مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين، يوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع لم تدفع لشركة سبيس إكس أي أموال لدعم خدمات ستارلينك في أوكرانيا، في هذا الوقت..
https://sputnikarabic.ae/20221018/المتحدث-الرسمي-للبنتاغون-يؤكد-النظر-في-الدفع-مقابل-خدمات-ستارلينك-في-أوكرانيا-1069166776.html
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أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
ماسك يكشف حجم خسائره بسبب خدمات ستارلينك المجانية لأوكرانيا
02:42 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 02:45 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
كشف رجل الأعمال، إيلون ماسك، الأربعاء، أن حجم خسائر شركة "سبيس إكس" بسبب تقديم خدمات الإنترنت المجانية لأوكرانيا وصل إلى 20 مليون دولار أمريكي شهريا.
وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "تخسر سبيس إكس حوالي 20 مليون دولار شهريا بسبب الخدمة والتكاليف غير المدفوعة المتعلقة بالتدابير الأمنية المعززة للدفاع عن الحرب السيبرانية، لكننا سنستمر في القيام بذلك".
وأضاف ردا على تصريحات لمتحدث الدفاع الأمريكية عن عدم تلقي "سبيس إكس" أي أموال لتقديم خدمات الشركة لأوكرانيا: "لا توجد أموال من وزارة الدفاع، ولكن العديد من البلدان الأخرى والمنظمات والأفراد يدفعون ثمن 11 ألف / 25 ألف محطة لتزويد الخدمة".
وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تدرس دفع تكاليف خدمات الإنترنت
"ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" في أوكرانيا.
كانت وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن الأموال المخصصة لخدمات ستارلينك ستأتي من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تم استخدامها لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات الأخرى.
وفي ذات الصدد، صرح مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين، يوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع لم تدفع لشركة سبيس إكس أي أموال لدعم خدمات ستارلينك في أوكرانيا، في هذا الوقت..