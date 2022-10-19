https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الأمن-يرحب-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل--1069241584.html
مجلس الأمن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
مجلس الأمن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل لإنهاء النزاع على الحدود البحرية المشتركة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T15:26+0000
2022-10-19T15:26+0000
2022-10-19T15:26+0000
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المجلس: "أثنى أعضاء مجلس الأمن على إعلان اتفاق إسرائيل ولبنان على إنهاء النزاع بشأن الحدود البحرية وترسيمها بشكل دائم".ووصف المجلس الاتفاق بأنه خطوة كبيرة سوف تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.وأضاف البيان أن الاتفاق سيفيد البلدين وشعبيهما وسوف يسمح لهما في الاستفادة بشكل عادل من مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان.وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020. وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي، موافقتهما عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221019/لبنان-يعلن-وصول-الوسيط-الأمريكي-الأسبوع-المقبل-لتوقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل--1069225177.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
مجلس الأمن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
تابعنا عبر
رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل لإنهاء النزاع على الحدود البحرية المشتركة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المجلس: "أثنى أعضاء مجلس الأمن على إعلان اتفاق إسرائيل ولبنان على إنهاء النزاع بشأن الحدود البحرية وترسيمها بشكل دائم".
ووصف المجلس الاتفاق بأنه خطوة كبيرة سوف تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيفيد البلدين وشعبيهما وسوف يسمح لهما في الاستفادة بشكل عادل من مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية
لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان
.
وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020. وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي، موافقتهما عليها.