https://sputnikarabic.ae/20221019/مصدر-يرجح-تضمين-دخول-المنتجات-الزراعية-الروسية-في-بند-صفقة-الحبوب-عند-تمديدها-1069217934.html
مصدر يرجح تضمين دخول المنتجات الزراعية الروسية في بند "صفقة الحبوب" عند تمديدها
مصدر يرجح تضمين دخول المنتجات الزراعية الروسية في بند "صفقة الحبوب" عند تمديدها
أعلن مصدر في اسطنبول، بأن دخول المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق قد يتم تضمينها في بند "صفقة الحبوب" عند تمديدها، لكن لا توجد تفاصيل محددة في الوقت الحالي،... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T08:26+0000
2022-10-19T08:26+0000
2022-10-19T08:26+0000
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وقال المصدر لـ "سبوتنيك": ردا على سؤال عما إذا كان سيتم تمديد فترة "صفقة الحبوب": "لا، لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن، ولكن العملية جارية، والحوار مستمر من خلال كل من الأمم المتحدة وروسيا".وردا على سؤال آخر حول ضمانات دخول المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، أشار المصدر إلى وجود مثل هذه الضمانات.وأكد مصدر أنه "من المحتمل تماما أن تنعكس في بند العقد عندما يتم تحديثه ولكن هذا لا يزال في مرحلة النقاش حتى الآن".وقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الأمم-المتحدة-تأمل-أن-يسهم-لقاء-بوتين-وأردوغان-في-تمديد-اتفاق-الحبوب-1068960069.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
مصدر يرجح تضمين دخول المنتجات الزراعية الروسية في بند "صفقة الحبوب" عند تمديدها
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أعلن مصدر في اسطنبول، بأن دخول المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق قد يتم تضمينها في بند "صفقة الحبوب" عند تمديدها، لكن لا توجد تفاصيل محددة في الوقت الحالي، فالعملية مستمرة.
وقال المصدر لـ "سبوتنيك": ردا على سؤال عما إذا كان سيتم تمديد فترة "صفقة الحبوب": "لا، لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن، ولكن العملية جارية، والحوار مستمر من خلال كل من الأمم المتحدة وروسيا".
وردا على سؤال آخر حول ضمانات دخول المنتجات الزراعية الروسية
إلى الأسواق العالمية، أشار المصدر إلى وجود مثل هذه الضمانات.
وأكد مصدر أنه "من المحتمل تماما أن تنعكس في بند العقد عندما يتم تحديثه ولكن هذا لا يزال في مرحلة النقاش حتى الآن".
وقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية
، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.