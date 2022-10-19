https://sputnikarabic.ae/20221019/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يعلن-الموافقة-على-قرار-مجلس-الوزراء-بقطع-العلاقات-مع-إيران-1069227699.html
نائب في البرلمان الأوكراني يعلن الموافقة على قرار مجلس الوزراء بقطع العلاقات مع إيران
نائب في البرلمان الأوكراني يعلن الموافقة على قرار مجلس الوزراء بقطع العلاقات مع إيران
أيد البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، بيانا دعا فيه مجلس الوزراء إلى حل مسألة خرق الاتفاقيات الدبلوماسية مع إيران وإلغاء جميع الاتفاقات معها. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:07+0000
2022-10-19T12:07+0000
2022-10-19T12:07+0000
إيران
أخبار أوكرانيا
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ونشر عضو البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو،على قناته الخاصة على "تلغرام"، جاء فيه: "بيان البرلمان الأوكراني، الذي تم اعتماده اليوم في اجتماع. ومن أهمها: دعوة الحكومة للعمل على الفور في مسألة إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإلغاء جميع الاتفاقيات بين أوكرانيا وإيران، على وجه الخصوص، إلغاء تحرير نظام التأشيرات، والدعوة إلى البدء الفوري في عملية التفاوض مع إسرائيل والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن تدابير مواجهة إنتاج الأسلحة".يذكر أنه وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني المعلومات التي ظهرت حديثا من وسائل الإعلام الأمريكية حول توريد أسلحة إيرانية للجانب الروسي لاستخدامها في أوكرانيا. في وقت سابق، صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، أن موضوع شراء روسيا لطائرات بدون طيار من إيران تم طرحه بشكل مصطنع من وسائل الإعلام الأمريكية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار أوكرانيا
نائب في البرلمان الأوكراني يعلن الموافقة على قرار مجلس الوزراء بقطع العلاقات مع إيران
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أيد البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، بيانا دعا فيه مجلس الوزراء إلى حل مسألة خرق الاتفاقيات الدبلوماسية مع إيران وإلغاء جميع الاتفاقات معها.
ونشر عضو البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو،على قناته الخاصة
على "تلغرام"، جاء فيه: "بيان البرلمان الأوكراني، الذي تم اعتماده اليوم في اجتماع. ومن أهمها: دعوة الحكومة للعمل على الفور في مسألة إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإلغاء جميع الاتفاقيات بين أوكرانيا وإيران، على وجه الخصوص، إلغاء تحرير نظام التأشيرات، والدعوة إلى البدء الفوري في عملية التفاوض مع إسرائيل والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن تدابير مواجهة إنتاج الأسلحة".
وجاء نص البيان أيضا، دعا البرلمان أيضا مجلس الوزراء إلى تقديم مقترحات لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات القانونية في إيران المتورطين في توريد الأسلحة إلى روسيا.
يذكر أنه وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني المعلومات التي ظهرت حديثا من وسائل الإعلام الأمريكية حول توريد أسلحة إيرانية للجانب الروسي لاستخدامها في أوكرانيا. في وقت سابق، صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، أن موضوع شراء
روسيا لطائرات بدون طيار من إيران تم طرحه بشكل مصطنع من وسائل الإعلام الأمريكية.