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https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-الصحة-اللبناني-تسجيل-80-إصابة-جديدة-بالكوليرا-ليرتفع-الإجمالي-إلى-169-حالة-1069225284.html
وزير الصحة اللبناني: تسجيل 80 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 169 حالة
وزير الصحة اللبناني: تسجيل 80 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 169 حالة
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 80 إصابة جديدة بوباء "الكوليرا" ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:21+0000
2022-10-19T11:21+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال الأبيض، في مؤتمر صحافي بمبنى وزارة الصحة، "رصدت وزارة الصحة 80 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 169، فضلا عن حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5 حالات".وأضاف "هناك انتشار متسارع لوباء "الكوليرا" في لبنان ولا زالت الغالبية العظمى (70%) من المرضى هي من النازحين السوريين ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين، وبينها حالتان سجلتا في كسروان في جبل لبنان الشمالي".وأكّد الأبيض أن "المياه الملوثة في مناطق لبنانية عدة ولا سيما بمنطقة عكار في الشمال هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضروات من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة مصاب بأشخاص عدة.وأوضح أن من أبرز أسباب الوفيات التأخر في الذهاب إلى المستشفى. وشدد على أهمية إطلاق حملات توعية في جميع المناطق اللبنانية، داعياً الإعلام إلى أن يكون شريكاً في هذه الحملات.وأعلن الأبيض أنه "يتمّ العمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال، وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال".وقال إن "المياه هي أهم عامل لانتشار الداء أو الحد منه، وأعلن أن منظمة "اليونيسيف" قررت تقديم 100 ألف ليتر مازوت لتشغيل محطات تكرير المياه في الشمال والبقاع وذلك في محاولة للتخفيف من أعباء المياه الملوثة".وتابع "كما سيصار إلى توزيع مادة الكلورين على معظم محطات المياه وصهاريج المياه الخاصة، فضلا عن توزيع كبسولات من المادة نفسها تقدر بأربعة ملايين كبسولة للاستخدام المنزلي، بالتنسيق مع "اليونيسيف".هذا ورصدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أول إصابة بوباء الكوليرا بمحافظة عكار شمالي البلاد منذ عام 1993.ويذكر أن الكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء.
https://sputnikarabic.ae/20221012/لبنان-يعلن-تسجيل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-1068959418.html
https://sputnikarabic.ae/20221006/لبنان-يعلن-رصد-أول-إصابة-بالكوليرا-في-محافظة-عكار-منذ-عام-1993-1068699412.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

وزير الصحة اللبناني: تسجيل 80 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 169 حالة

11:21 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Atia Al atiaالكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد
الكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 80 إصابة جديدة بوباء "الكوليرا" ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 5 حالات.
بيروت - سبوتنيك. وقال الأبيض، في مؤتمر صحافي بمبنى وزارة الصحة، "رصدت وزارة الصحة 80 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 169، فضلا عن حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5 حالات".

وأضاف "هناك انتشار متسارع لوباء "الكوليرا" في لبنان ولا زالت الغالبية العظمى (70%) من المرضى هي من النازحين السوريين ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين، وبينها حالتان سجلتا في كسروان في جبل لبنان الشمالي".

وأكّد الأبيض أن "المياه الملوثة في مناطق لبنانية عدة ولا سيما بمنطقة عكار في الشمال هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضروات من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة مصاب بأشخاص عدة.
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وأوضح أن من أبرز أسباب الوفيات التأخر في الذهاب إلى المستشفى. وشدد على أهمية إطلاق حملات توعية في جميع المناطق اللبنانية، داعياً الإعلام إلى أن يكون شريكاً في هذه الحملات.

وأعلن الأبيض أنه "يتمّ العمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال، وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال".

وقال إن "المياه هي أهم عامل لانتشار الداء أو الحد منه، وأعلن أن منظمة "اليونيسيف" قررت تقديم 100 ألف ليتر مازوت لتشغيل محطات تكرير المياه في الشمال والبقاع وذلك في محاولة للتخفيف من أعباء المياه الملوثة".
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وتابع "كما سيصار إلى توزيع مادة الكلورين على معظم محطات المياه وصهاريج المياه الخاصة، فضلا عن توزيع كبسولات من المادة نفسها تقدر بأربعة ملايين كبسولة للاستخدام المنزلي، بالتنسيق مع "اليونيسيف".

هذا ورصدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أول إصابة بوباء الكوليرا بمحافظة عكار شمالي البلاد منذ عام 1993.

ويذكر أن الكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء.
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