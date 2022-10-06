https://sputnikarabic.ae/20221006/لبنان-يعلن-رصد-أول-إصابة-بالكوليرا-في-محافظة-عكار-منذ-عام-1993-1068699412.html

لبنان يعلن رصد أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار منذ عام 1993

لبنان يعلن رصد أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار منذ عام 1993

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، رصد أول إصابة بوباء الكوليرا في محافظة عكار شمالي البلاد منذ عام 1993. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T15:41+0000

2022-10-06T15:41+0000

2022-10-06T15:41+0000

العالم العربي

لبنان

الكوليرا

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان أنه "تم تسجيل أول إصابة بالكوليرا، في 5 تشرين الأول/أكتوبر، في لبنان في محافظة عكار، وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى".وأضافت الوزارة أن "هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الكوليرا ومتابعة التطورات بصورة يومية".وكشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي إنه في الأشهر التسعة الأولى من العام، أبلغت 27 دولة عن تفشي المرض.وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف حالة من سوريا وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السلطات السورية أن عدد الإصابات بالكوليرا في البلد العربي ارتفع إلى 426، بينما بلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بهذا المرض 33 حالة.الكوليرا مرض بكتيري يتسبب في إسهال يهدد الحياة وينتقل غالبا عن طريق مياه الشرب الملوثة ببراز الأشخاص المصابين. من دون رعاية طبية يمكن أن يموت الناس في غضون ساعات قليلة.

https://sputnikarabic.ae/20220920/سوريا-تسجل-253-إصابة-و23-وفاة-بالكوليرا-1068026917.html

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