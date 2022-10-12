https://sputnikarabic.ae/20221012/لبنان-يعلن-تسجيل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-1068959418.html

لبنان يعلن تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا

لبنان يعلن تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا

سجل لبنان، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بوباء الكوليرا، وذلك بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن أول إصابة في البلاد. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T19:15+0000

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لبنان

العالم العربي

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، على حسابها بموقع "تويتر" أنها سجلت اليوم 8 إصابات جديدة بالكوليرا في المناطق الشمالية، من بينها حالة وفاة.وقالت إن العدد التراكمي للإصابات وصل إلى 26 حالة.وكان لبنان قد أعلن في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993.ويتزايد القلق في لبنان من انتشار أوسع لوباء الكوليرا في البلاد إذا لم يتم تدارك الوضع، علما أن بؤرة انتشار المرض في لبنان لا تزال محصورة في منطقة عكار شمالي البلاد.وتجري وزارة الصحة فحوصات على المياه الجوفية في لبنان للتأكد ما إذا كانت حالات الكوليرا ناتجة عن تلوث المياه أم أن هذه العدوى انتقلت من سوريا إلى لبنان.والأربعاء الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.والكوليرا مرض بكتيري يتسبب في إسهال يهدد الحياة وينتقل غالبا عن طريق مياه الشرب الملوثة ببراز الأشخاص المصابين. من دون رعاية طبية يمكن أن يموت الناس في غضون ساعات قليلة.

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