عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأردن-يرفض-طلبا-من-السفير-الهولندي-لترخيص-إذاعة-1069293321.html
الأردن يرفض طلبا من السفير الهولندي لترخيص إذاعة
الأردن يرفض طلبا من السفير الهولندي لترخيص إذاعة
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أنها رفضت طلبا من السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي بترخيص إذاعة لشخص أجنبي. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T18:39+0000
2022-10-20T18:39+0000
أخبار الأردن
حكومة هولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996401_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_4c4af5b6d5419f938a32c848754e180d.jpg
وذكر موقع "عمون" أن وزارة الخارجية أكدت رفضها التصريح الصادر عن السفير الهولندي بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (فيصل الشبول) له في لقاء مجاملة.وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي.ولفتت إلى أن تراخيص الإذاعات يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة.واعتبرت أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".وكانت تقارير محلية نقلت عن مصدر "مطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي، طلب خلال لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الأردن-يشيد-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068908107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996401_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_400566709a533b18ae4ee82d2e1a0f8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, حكومة هولندا
أخبار الأردن, حكومة هولندا

الأردن يرفض طلبا من السفير الهولندي لترخيص إذاعة

18:39 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أنها رفضت طلبا من السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي بترخيص إذاعة لشخص أجنبي.
وذكر موقع "عمون" أن وزارة الخارجية أكدت رفضها التصريح الصادر عن السفير الهولندي بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (فيصل الشبول) له في لقاء مجاملة.
ملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
الأردن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
11 أكتوبر, 17:56 GMT
وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي.
ولفتت إلى أن تراخيص الإذاعات يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة.
واعتبرت أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".
وكانت تقارير محلية نقلت عن مصدر "مطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي، طلب خلال لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала