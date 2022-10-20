https://sputnikarabic.ae/20221020/الأردن-يرفض-طلبا-من-السفير-الهولندي-لترخيص-إذاعة-1069293321.html
الأردن يرفض طلبا من السفير الهولندي لترخيص إذاعة
الأردن يرفض طلبا من السفير الهولندي لترخيص إذاعة
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أنها رفضت طلبا من السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي بترخيص إذاعة لشخص أجنبي. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T18:39+0000
2022-10-20T18:39+0000
2022-10-20T18:39+0000
أخبار الأردن
حكومة هولندا
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وذكر موقع "عمون" أن وزارة الخارجية أكدت رفضها التصريح الصادر عن السفير الهولندي بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (فيصل الشبول) له في لقاء مجاملة.وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي.ولفتت إلى أن تراخيص الإذاعات يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة.واعتبرت أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".وكانت تقارير محلية نقلت عن مصدر "مطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي، طلب خلال لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الأردن-يشيد-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068908107.html
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أخبار الأردن, حكومة هولندا
أخبار الأردن, حكومة هولندا
الأردن يرفض طلبا من السفير الهولندي لترخيص إذاعة
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أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أنها رفضت طلبا من السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي بترخيص إذاعة لشخص أجنبي.
وذكر موقع "عمون"
أن وزارة الخارجية أكدت رفضها التصريح الصادر عن السفير الهولندي بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (فيصل الشبول) له في لقاء مجاملة.
وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي.
ولفتت إلى أن تراخيص الإذاعات يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة.
واعتبرت أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".
وكانت تقارير محلية نقلت عن مصدر "مطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي، طلب خلال لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.