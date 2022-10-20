https://sputnikarabic.ae/20221020/الإمارات-تستدعي-سفير-هولندا-لديها-احتجاجا-على-التدخل-في-شؤون-الأردن-1069297185.html
الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن
الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن
قررت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، استدعاء سفير مملكة هولندا لديها. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T21:15+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها إنها استدعت السفير الهولندي من أجل إبلاغه احتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين على تدخل سفير بلاده لدى الأردن في شؤونها الداخلية.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي أمس الأربعاء الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية"، وفقا للبيان.وأعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، رفضها طلبا من السفير الهولندي لدى المملكة، هاري فيرفاي، بترخيص إذاعة لشخص أجنبي.وذكر موقع "عمون" أن وزارة الخارجية أكدت رفضها التصريح الصادر عن السفير الهولندي بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (فيصل الشبول) له في لقاء مجاملة.وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي.ولفتت إلى أن تراخيص الإذاعات يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة.واعتبرت أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".وكانت تقارير محلية نقلت عن مصدر "مطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي، طلب خلال لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأردن-يرفض-طلبا-من-السفير-الهولندي-لترخيص-إذاعة-1069293321.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن
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قررت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، استدعاء سفير مملكة هولندا لديها.
وقالت الوزارة في بيان
لها إنها استدعت السفير الهولندي من أجل إبلاغه احتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين على تدخل سفير بلاده لدى الأردن في شؤونها الداخلية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي أمس الأربعاء الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية"، وفقا للبيان.
وأعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، رفضها طلبا من السفير الهولندي لدى المملكة، هاري فيرفاي، بترخيص إذاعة لشخص أجنبي.
وذكر موقع "عمون"
أن وزارة الخارجية أكدت رفضها التصريح الصادر عن السفير الهولندي بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (فيصل الشبول) له في لقاء مجاملة.
وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي.
ولفتت إلى أن تراخيص الإذاعات يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة.
واعتبرت أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".
وكانت تقارير محلية نقلت عن مصدر "مطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي، طلب خلال لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.