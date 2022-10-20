https://sputnikarabic.ae/20221020/البرلمان-اللبناني-يخفق-في-انتخاب-رئيس-الجمهورية-ويحدد-موعد-الجلسة-المقبلة-لإعادة-التصويت-1069265201.html
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية ويحدد موعد الجلسة المقبلة لإعادة التصويت
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية ويحدد موعد الجلسة المقبلة لإعادة التصويت
حدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الاثنين المقبل لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية على أثر إخفاقه اليوم بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T09:25+0000
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وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.وافتتح بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، وبعد انتهاء التصويت أعلن بري أن مرشح أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والحزب الاشتراكي التقدمي ميشال معوض حصل على 42 صوتا من مجموع نواب المجلس البالغ عددهم 128، في حين صوت 55 نائبا بورقة بيضاء.ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/نائب-رئيس-حكومة-تصريف-الأعمال-اللبنانية-يؤكد-أن-اتفاق-ترسيم-الحدود-لا-يغني-عن-تنفيذ-الإصلاحات-1069189905.html
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لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم العربي والإسلامي
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية ويحدد موعد الجلسة المقبلة لإعادة التصويت
09:25 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
حدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الاثنين المقبل لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية على أثر إخفاقه اليوم بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.
وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية
حول اسم مرشح للمنصب.
وافتتح بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، وبعد انتهاء التصويت أعلن بري أن مرشح أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والحزب الاشتراكي التقدمي ميشال معوض حصل على 42 صوتا من مجموع نواب المجلس البالغ عددهم 128، في حين صوت 55 نائبا بورقة بيضاء.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.