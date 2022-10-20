الجيش اللبناني يوقف 55 شخصا بعد إحباط عملية هجرة غير شرعية
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 55 شخصا في أعقاب إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر.
وقال الجيش في بيان إنه أحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا في شمال البلاد، وأوقف 55 شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية.
أحبطت قوة من الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا وأوقفت ٥٥ شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدَم في العملية والمواطنَين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطَين فيها.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/DGbCycUN1g— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 20, 2022
وأضاف الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت "المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدم في العملية والمواطنين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطين فيها".
وكان 94 شخصا قد لقوا حتفهم في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة ساحل سوريا، بعد أيام من انطلاقه من شواطئ لبنان نحو أوروبا وعلى متنه مهاجرون من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية.