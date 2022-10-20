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https://sputnikarabic.ae/20221020/الجيش-اللبناني-يوقف-55-شخصا-بعد-إحباط-عملية-هجرة-غير-شرعية-1069297680.html
الجيش اللبناني يوقف 55 شخصا بعد إحباط عملية هجرة غير شرعية
الجيش اللبناني يوقف 55 شخصا بعد إحباط عملية هجرة غير شرعية
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 55 شخصا في أعقاب إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T21:51+0000
2022-10-20T21:51+0000
أخبار لبنان
مهاجر غير شرعي
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وقال الجيش في بيان إنه ‏أحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا في شمال البلاد، وأوقف 55 شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية.وأضاف الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت "المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدم في العملية والمواطنين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطين فيها".وكان 94 شخصا قد لقوا حتفهم في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة ساحل سوريا، بعد أيام من انطلاقه من شواطئ لبنان نحو أوروبا وعلى متنه مهاجرون من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية.
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أخبار لبنان, مهاجر غير شرعي
أخبار لبنان, مهاجر غير شرعي

الجيش اللبناني يوقف 55 شخصا بعد إحباط عملية هجرة غير شرعية

21:51 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 55 شخصا في أعقاب إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر.
وقال الجيش في بيان إنه ‏أحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا في شمال البلاد، وأوقف 55 شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية.
وأضاف الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت "المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدم في العملية والمواطنين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطين فيها".
وكان 94 شخصا قد لقوا حتفهم في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة ساحل سوريا، بعد أيام من انطلاقه من شواطئ لبنان نحو أوروبا وعلى متنه مهاجرون من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية.
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