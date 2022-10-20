https://sputnikarabic.ae/20221020/بايدن-يؤكد-أن-استقالة-رئيسة-وزراء-بريطانيا-ليز-تراس-لن-تؤثر-على-الاقتصاد-الأمريكي-1069292993.html

بايدن يؤكد أن استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس لن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي

بايدن يؤكد أن استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس لن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، لن ‏تكون "بهذه الأهمية" فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي.‏ 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T18:09+0000

2022-10-20T18:09+0000

2022-10-20T18:09+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

العالم

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وأضاف بايدن للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ردا على سؤال حول تداعيات استقالتها على الاقتصاد الأمريكي: "لا، لا أعتقد أن هذا أمر مهم ولن يكون له نتيجة"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وفي بيان له نشره موقع البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "العلاقات بين أمريكا وبريطانيا ستظل قوية وسيستمر التعاون بين البلدين بشأن القضايا العالمية، بعد استقالة ليز تروس من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة".وتابع: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفان قويان وصديقان دائمان - وهذه الحقيقة لن تتغير أبدا، وسنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهها دولنا".وأضاف البيان أن بايدن شكر ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا خلال فترة وجودها في المنصب، بما في ذلك التعاون في دعم أوكرانيا.واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، اليوم الخميس، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.

https://sputnikarabic.ae/20221020/البيت-الأبيض-يعلق-على-استقالة-رئيسة-الوزراء-البريطانية-ليز-تراس-1069282397.html

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