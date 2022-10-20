https://sputnikarabic.ae/20221020/تحطم-طائرة-مقاتلة-من-طراز-إف-35-في-ولاية-يوتا-الأمريكية-1069259272.html
تحطم طائرة مقاتلة من طراز “إف 35” في ولاية يوتا الأمريكية
تحطم طائرة مقاتلة من طراز “إف 35” في ولاية يوتا الأمريكية
قالت القوات الجوية الأمريكية إن طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف- 35 أيه" تحطمت، الخميس، في ولاية يوتا الأمريكية في قاعدة هيل الجوية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T03:23+0000
2022-10-20T03:23+0000
2022-10-20T03:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجناح 388 المقاتل على تويتر: "في حوالي الساعة 6:15 مساء [بالتوقيت المحلي، 00:15 بتوقيت غرينتش يوم الخميس] تحطمت طائرة طائرة إف - 35 أيه لايتنينغ 2 في الطرف الشمالي من مدرج قاعدة هيل الجوية.وأضاف: "استجابت طواقم الطوارئ داخل وخارج القاعدة على الفور".وأشار الجيش إلى أن الطيار تمكن من الخروج من الطائرة ونقل إلى مركز طبي محلي للملاحظة.وقال الجيش إن "سبب الحادث ما يزال غير معروف وسيتم التحقيق فيه، وإنه سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".وحث الجناح شهود العيان الذين رأوا أو عثروا على أي شيء قد يكون له صلة بالحادث على الاتصال بالجيش ودعا المواطنين إلى تجنب منطقة ساوث ويبر درايف.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة مقاتلة من طراز “إف 35” في ولاية يوتا الأمريكية
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قالت القوات الجوية الأمريكية إن طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف- 35 أيه" تحطمت، الخميس، في ولاية يوتا الأمريكية في قاعدة هيل الجوية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الجناح 388 المقاتل على تويتر: "في حوالي الساعة 6:15 مساء [بالتوقيت المحلي، 00:15 بتوقيت غرينتش يوم الخميس] تحطمت طائرة طائرة إف - 35 أيه لايتنينغ 2 في الطرف الشمالي من مدرج قاعدة هيل الجوية.
وأضاف: "استجابت طواقم الطوارئ داخل وخارج القاعدة على الفور".
وأشار الجيش إلى أن الطيار تمكن من الخروج من الطائرة ونقل إلى مركز طبي محلي للملاحظة.
وقال الجيش إن "سبب الحادث ما يزال غير معروف وسيتم التحقيق فيه، وإنه سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".
وحث الجناح شهود العيان الذين رأوا أو عثروا على أي شيء قد يكون له صلة بالحادث على الاتصال بالجيش ودعا المواطنين إلى تجنب منطقة ساوث ويبر درايف.