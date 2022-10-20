https://sputnikarabic.ae/20221020/حزب-الله-اللبناني-يقول-إن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-هو-نموذج-عملي-للتنسيق-بين-المقاومة-والدولة-1069271456.html

"حزب الله" اللبناني يقول إن ترسيم الحدود مع إسرائيل هو نموذج عملي للتنسيق بين المقاومة والدولة

"حزب الله" اللبناني يقول إن ترسيم الحدود مع إسرائيل هو نموذج عملي للتنسيق بين المقاومة والدولة

اعتبر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، أن "ما حصل من إنجاز في ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي هو نموذج عملي عن الاستراتيجية الدفاعية في التنسيق بين... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T11:08+0000

2022-10-20T11:08+0000

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أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له: "قلنا منذ البداية والآن أكرر، لا علاقة لنا كحزب الله بمناقشة الحدود البحرية والمساحات، وإنما هي مسؤولية الدولة أن تعلن حدودها وأن تقرر الموافقة على استعادتها".وأضاف نعيم قاسم أن "لبنان أعلن بلسان فخامة الرئيس أن حدودنا قد حصلنا عليها من خلال التفاهم غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي"، متابعا: "من هنا أصبحنا معنيين بالمرحلة الثانية والمرحلة الثانية هي المحافظة على هذا الإنجاز وحماية هذا الإنجاز من عدوانين، عدوان العدو وعدوان المفسدين وسراق المال العام".ووصف ترسيم الحدود البحرية لاستخراج النفط والغاز مع إسرائيل بـ"الإنجاز العظيم والكبير"، مؤكدا أن "حزب الله سيعمل لكل ما من شأنه أن يحقق إقرار صندوق سيادي وإقرار ما يتناسب مع حماية الثروة لمصلحة اللبنانيين، وأن يتبع كل الإجراءات التي تحمي من السراق الدوليين والسراق المحليين ومن الفساد والمفسدين".وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الأمن-يرحب-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل--1069241584.html

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أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم