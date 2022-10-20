https://sputnikarabic.ae/20221020/قائد-بالحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-أن-بلاده-لن-تسمح-لـالكيان-الصهيوني-بإقامة-قواعد-بالقرب-منها-1069285654.html
قائد بالحرس الثوري الإيراني يؤكد أن بلاده لن تسمح لـ"الكيان الصهيوني" بإقامة قواعد بالقرب منها
قائد بالحرس الثوري الإيراني يؤكد أن بلاده لن تسمح لـ"الكيان الصهيوني" بإقامة قواعد بالقرب منها
شدد قائد القوات البرية، بالحرس الثوري الإيراني، العميد باكبور، على أن بلاده لن تسمح لـ "الكيان الصهيوني" بإقامة قواعد عسكرية قريبة منها. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:47+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع قناة "العالم" الإيرانية، أكد باكبور أن الدفاع عن الحدود من قبل القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون هو قوة البلاد ضد نفوذ الأجانب.وقال: "ايران لن تسمح أبدا للكیان الصهيوني المزيف بأن يكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية في جوارها وفي دول الجوار".تصريحات القائد العسكري الإيراني جاءت خلال حضوره المناورات العسكرية الكبيرة للحرس الثوري في منطقة أرس قبل ظهر اليوم الخميس، والتي وصفها بأنها "تظهر قوة واقتدار القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ضد جيوش العالم الطامعة".وقال: "اليوم، تخطط عناصر الكيان الصهيوني لإنشاء قواعد عسكرية واستخباراتية في بعض دول الجوار، ونحن من خلال إجراء المناورات في منطقة أرس نعمل على منع هذا العمل الغبي لهذا الكيان المشؤوم".ولفت إلى أن "الصهاينة عندما رأوا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اخترقت أبوابهم، فكر بإنشاء قواعد لنفسه على جانبي حدودنا، لكنها فكرة خاطئة"، مشددا: "لن نسمح لهذا الكيان بإقامة قاعدة في جوارنا".طالع أيضا: ولايتي: الأحداث في إيران مؤسفة وأمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيمنا
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم
قائد بالحرس الثوري الإيراني يؤكد أن بلاده لن تسمح لـ"الكيان الصهيوني" بإقامة قواعد بالقرب منها
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شدد قائد القوات البرية، بالحرس الثوري الإيراني، العميد باكبور، على أن بلاده لن تسمح لـ "الكيان الصهيوني" بإقامة قواعد عسكرية قريبة منها.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع قناة "العالم" الإيرانية، أكد باكبور أن الدفاع عن الحدود من قبل القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون هو قوة البلاد ضد نفوذ الأجانب.
وقال: "ايران لن تسمح أبدا للكیان الصهيوني المزيف بأن يكون له قاعدة عسكرية
واستخباراتية في جوارها وفي دول الجوار".
تصريحات القائد العسكري الإيراني جاءت خلال حضوره المناورات العسكرية الكبيرة للحرس الثوري في منطقة أرس قبل ظهر اليوم الخميس، والتي وصفها بأنها "تظهر قوة واقتدار القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ضد جيوش العالم الطامعة".
وأوضح قائد القوة البرية للحرس الثوري أن "إجراء مناورات للقوات البرية في منطقة أرس تحمل شعار "إيران القوية والمتقدرة" يتم منذ ما يقرب من 10 أيام في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، على ضفاف نهر أرس"، مؤكدا أن قواته سجلت حضورها في المنطقة "باقتدار".
وقال: "اليوم، تخطط عناصر الكيان الصهيوني لإنشاء قواعد عسكرية واستخباراتية في بعض دول الجوار، ونحن من خلال إجراء المناورات في منطقة أرس نعمل على منع هذا العمل الغبي لهذا الكيان المشؤوم
".
ولفت إلى أن "الصهاينة عندما رأوا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اخترقت أبوابهم، فكر بإنشاء قواعد لنفسه على جانبي حدودنا، لكنها فكرة خاطئة"، مشددا: "لن نسمح لهذا الكيان بإقامة قاعدة في جوارنا".