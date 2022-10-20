https://sputnikarabic.ae/20221020/ولايتي-الأحداث-في-إيران-مؤسفة-وأمريكا-وإسرائيل-ليستا-قويتين-بما-فيه-الكفاية-لتقسيمنا-1069262688.html
ولايتي: الأحداث في إيران مؤسفة وأمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيمنا
ولايتي: الأحداث في إيران مؤسفة وأمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيمنا
أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، عن أسفه من الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران على مدى الأسابيع الماضية، واصفًا إياها بـ"الأحداث غير... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T07:48+0000
2022-10-20T07:48+0000
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وقال ولايتي، خلال تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "الأحداث في إيران مؤسفة"، متسائلا: "لكن ما علاقة ذلك بحقيقة أن مجموعة مسلحة من قبل بارزاني تأتي من الخارج وتقتل شعبنا الكردي".وأكد أن "أمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيم إيران، والشعب الإيراني العظيم لن يسمح بهذا الأمير، لكنهما كثّفتا هذه الضغوط لأنهما رأتا أن إيران تنمو بالرغم من العقوبات، وأننا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في المنطقة".وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221020/وكالة-إيرانية-تعلن-اعتقال-14-أجنبيا-خلال-الاحتجاجات-الأخيرة-في-البلاد-1069260740.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ولايتي: الأحداث في إيران مؤسفة وأمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيمنا
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أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، عن أسفه من الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران على مدى الأسابيع الماضية، واصفًا إياها بـ"الأحداث غير الطبيعية".
وقال ولايتي، خلال تصريحات مع قناة
"الميادين"، إن "الأحداث في إيران مؤسفة"، متسائلا: "لكن ما علاقة ذلك بحقيقة أن مجموعة مسلحة من قبل بارزاني تأتي من الخارج وتقتل شعبنا الكردي".
وأكد أن "أمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيم إيران، والشعب الإيراني العظيم لن يسمح بهذا الأمير، لكنهما كثّفتا هذه الضغوط لأنهما رأتا أن إيران تنمو بالرغم من العقوبات، وأننا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في المنطقة".
وقال ولايتي إن "الأمريكيين لا يستطيعون مقاومة إيران وعليهم مغادرة هذه المنطقة".
وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.