https://sputnikarabic.ae/20221020/مسؤولان-سودانيان-يكشفان-عن-مقتل-170-شخصا-خلال-يومين-في-ولاية-النيل-الأزرق-1069294100.html
مسؤولان سودانيان يكشفان عن مقتل 170 شخصا خلال يومين في ولاية النيل الأزرق
مسؤولان سودانيان يكشفان عن مقتل 170 شخصا خلال يومين في ولاية النيل الأزرق
كشف مسؤولان سودانيان، اليوم الخميس، عن مقتل 170 شخصا في الاشتباكات القبلية التي وقعت بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد خلال اليومين الماضيين. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T18:52+0000
2022-10-20T18:52+0000
2022-10-20T18:52+0000
أخبار السودان اليوم
اشتباكات
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وقال المسؤولان اللذان تحدثا إلى الـ"أسوشيتدبرس" شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الاشتباكات اندلعت أمس الأربعاء ولا توجد تقارير تفيد بتوقف الاشتباكات.وكانت مصادر طبية وقبلية سودانية ذكرت أمس أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في تجدد الاشتباكات بين قبائل متنازعة في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.وأكد مصدر طبي أن مستشفى واد الماحي الذي يعمل فيه، تلقى 10 جثث جراء الاشتباكات، بحسب وكالة "فرانس برس"، التي نقلت عن مصدر طبي آخر في مستشفى الروصيرص، أن المستشفى تلقى 5 جثث و10 جرحى، ليصل عدد القتلى إلى 15 شخصا.وأسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص عن مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة.ورصدت المنظمة الأممية مقتل أكثر من 370 شخصا ونزح أكثر من 177 ألف في نزاعات طائفية في السودان بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، وفقا للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-150-شخصا-في-اشتباكات-عرقية-جنوبي-السودان-1069284443.html
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أخبار السودان اليوم, اشتباكات
أخبار السودان اليوم, اشتباكات
مسؤولان سودانيان يكشفان عن مقتل 170 شخصا خلال يومين في ولاية النيل الأزرق
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كشف مسؤولان سودانيان، اليوم الخميس، عن مقتل 170 شخصا في الاشتباكات القبلية التي وقعت بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد خلال اليومين الماضيين.
وقال المسؤولان اللذان تحدثا إلى الـ"أسوشيتدبرس" شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الاشتباكات اندلعت أمس الأربعاء ولا توجد تقارير تفيد بتوقف الاشتباكات.
وكانت مصادر طبية وقبلية سودانية ذكرت أمس أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في تجدد الاشتباكات بين قبائل متنازعة
في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.
وأكد مصدر طبي أن مستشفى واد الماحي الذي يعمل فيه، تلقى 10 جثث جراء الاشتباكات، بحسب وكالة "فرانس برس"، التي نقلت عن مصدر طبي آخر في مستشفى الروصيرص، أن المستشفى تلقى 5 جثث و10 جرحى، ليصل عدد القتلى إلى 15 شخصا.
وأسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص عن مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة.
ورصدت المنظمة الأممية مقتل أكثر من 370 شخصا ونزح أكثر من 177 ألف
في نزاعات طائفية في السودان بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، وفقا للأمم المتحدة.