https://sputnikarabic.ae/20221020/مصادر-طبية-سودانية-تؤكد-مقتل-15-خلال-تجدد-الاشتباكات-في-ولاية-النيل-الازرق-1069263940.html
مصادر طبية سودانية تؤكد مقتل 15 خلال تجدد الاشتباكات في ولاية النيل الازرق
مصادر طبية سودانية تؤكد مقتل 15 خلال تجدد الاشتباكات في ولاية النيل الازرق
قالت مصادر طبية وقبلية سودانية إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في تجدد الاشتباكات بين قبائل متنازعة في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:23+0000
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وأكد مصدر طبي أن مستشفى واد الماحي الذي يعمل فيه، تلقى 10 جثث جراء الاشتباكات، بحسب وكالة "فرانس برس"، التي نقلت عن مصدر طبي آخر في مستشفى الروصيرص، أن المستشفى تلقى 5 جثث و10 جرحى، ليصل عدد القتلى إلى 15 شخصا.وقال زعيم في قبيلة الهوسا، إن "أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة"، مشيرا إلى أن العنف استخدم فيه أسلحة وأحرقت منازل.والاثنين الماضي، فرضت السلطات السودانية حظر تجول ليلي في منطقة ود الماحي، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "القتال اندلع بسبب نزاع على الأرض".وأسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص عن مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة.ورصدت المنظمة الأممية مقتل أكثر من 370 شخصا ونزح أكثر من 177 ألف في نزاعات طائفية في السودان بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، وفقا للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220904/السفير-الإثيوبي-في-روسيا-قد-نطلب-من-موسكو-صور-الأقمار-الصناعية-لتتبع-منسوب-النيل-الازرق-1067279654.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصادر طبية سودانية تؤكد مقتل 15 خلال تجدد الاشتباكات في ولاية النيل الازرق
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قالت مصادر طبية وقبلية سودانية إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في تجدد الاشتباكات بين قبائل متنازعة في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.
وأكد مصدر طبي أن مستشفى واد الماحي الذي يعمل فيه، تلقى 10 جثث جراء الاشتباكات، بحسب وكالة "فرانس برس"، التي نقلت عن مصدر طبي آخر في مستشفى الروصيرص، أن المستشفى تلقى 5 جثث و10 جرحى، ليصل عدد القتلى إلى 15 شخصا.
وقال زعيم في قبيلة الهوسا، إن "أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة
في المنطقة"، مشيرا إلى أن العنف استخدم فيه أسلحة وأحرقت منازل.
وقبيلة الهوسا هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، وتحظر التقاليد المتوارثة امتلاك أفرادها للأرض لكن القبيلة ترفض هذا العرف.
والاثنين الماضي، فرضت السلطات السودانية حظر تجول ليلي في منطقة ود الماحي، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "القتال اندلع بسبب نزاع على الأرض".
وأسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص عن مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة.
ورصدت المنظمة الأممية مقتل أكثر من 370 شخصا ونزح أكثر من 177 ألف
في نزاعات طائفية في السودان بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، وفقا للأمم المتحدة.