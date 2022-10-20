https://sputnikarabic.ae/20221020/مسؤولون-إسرائيليون-يستبعدون-إمكانية-تطوير-حقل-غزة-مارين-للغاز-قبل-الانتخابات-1069269324.html

مسؤولون إسرائيليون يستبعدون إمكانية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز قبل الانتخابات

مسؤولون إسرائيليون يستبعدون إمكانية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز قبل الانتخابات

استبعد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، "إمكانية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز قبالة سواحل قطاع غزة، بالتعاون مع مصر، قبل تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

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رام الله- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "وزيرة الطاقة كارين الهرار، ورئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا، استبعدا أي إمكانية لتطوير حقل "مارين" للغاز قبالة سواحل غزة، حتى تبث الحكومة الجديدة في الأمر، بعد الانتخابات".وكشفت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل "غزة مارين"، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل قطاع غزة".وذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، السبت الماضي، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدا من الحقل الذي اكتشف في العام 2000.وأوضحت الصحيفة، أن شركة "بريتش غاز" البريطانية قد اكتشفت حقل غاز في العام 2000، وهو ويحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من تلك السواحل، فعليا، في العام 2000، عبر شركة "بريتش غاز" على بعد نحو 30 كم من غزة.وقدرت الصحيفة الأمريكية تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار

https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-إسرائيل-ستسمح-للسلطة-الفلسطينية-بإنتاج-الغاز-الطبيعي-قبالة-سواحل-غزة-1068795292.html

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