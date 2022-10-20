https://sputnikarabic.ae/20221020/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-ترسل-فريق-تقييم-الاحتياجات-إلى-أرمينيا-1069258866.html
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريق تقييم الاحتياجات إلى أرمينيا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريق تقييم الاحتياجات إلى أرمينيا
قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان: "بعد دعوة من حكومة جمهورية أرمينيا، سترسل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريقا لتقييم الاحتياجات إلى البلاد في... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T02:31+0000
2022-10-20T02:31+0000
2022-10-20T02:31+0000
أرمينيا
أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101332/86/1013328609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90362fa615093c58c7296ecb2ba59d14.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأضاف البيان أن الغرض من الزيارة هو تقييم الوضع في بعض المناطق الحدودية، على أساس ولاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبرتها في إطار مفهومها الشامل للأمن".وقال البيان: "سيزور الفريق الفني المكون من خبراء دوليين وممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المناطق الواقعة على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وسيجري مشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين المعنيين وكذلك الشركاء الدوليين على الأرض".يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورني قرة باغ، التي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين.وبوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل السجناء وجثث القتلى.بدأ الصراع في ناغورني قرة باغ في فبراير 1988، عندما أعلنت منطقة ناغورني قرة باغ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.وخلال المواجهة المسلحة في الفترة 1992-1994، فقدت أذربيجان السيطرة على ناغورني قرة باغ والمناطق المتاخمة لها.ومنذ عام 1992، كانت المحادثات جارية بشأن التسوية السلمية للصراع بوساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20221017/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-بقصف-مواقع-حدودية--1069117161.html
أرمينيا
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101332/86/1013328609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9efe6da6e0acc4b2097c5745b507c121.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, أذربيجان
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريق تقييم الاحتياجات إلى أرمينيا
تابعنا عبر
قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان: "بعد دعوة من حكومة جمهورية أرمينيا، سترسل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريقا لتقييم الاحتياجات إلى البلاد في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر".
موسكو - سبوتنيك
. وأضاف البيان أن الغرض من الزيارة هو تقييم الوضع في بعض المناطق الحدودية، على أساس ولاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبرتها في إطار مفهومها الشامل للأمن".
وقال البيان: "سيزور الفريق الفني المكون من خبراء دوليين وممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المناطق الواقعة على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وسيجري مشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين المعنيين وكذلك الشركاء الدوليين على الأرض".
يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورني قرة باغ
، التي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين.
وبوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل السجناء وجثث القتلى.
بدأ الصراع في ناغورني قرة باغ في فبراير 1988، عندما أعلنت منطقة ناغورني قرة باغ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.
وخلال المواجهة المسلحة في الفترة 1992-1994، فقدت أذربيجان السيطرة على ناغورني قرة باغ والمناطق المتاخمة لها.
ومنذ عام 1992، كانت المحادثات جارية بشأن التسوية السلمية للصراع بوساطة مجموعة مينس
ك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.