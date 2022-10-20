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https://sputnikarabic.ae/20221020/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-ترسل-فريق-تقييم-الاحتياجات-إلى-أرمينيا-1069258866.html
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريق تقييم الاحتياجات إلى أرمينيا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريق تقييم الاحتياجات إلى أرمينيا
قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان: "بعد دعوة من حكومة جمهورية أرمينيا، سترسل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريقا لتقييم الاحتياجات إلى البلاد في... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T02:31+0000
2022-10-20T02:31+0000
أرمينيا
أذربيجان
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف البيان أن الغرض من الزيارة هو تقييم الوضع في بعض المناطق الحدودية، على أساس ولاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبرتها في إطار مفهومها الشامل للأمن".وقال البيان: "سيزور الفريق الفني المكون من خبراء دوليين وممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المناطق الواقعة على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وسيجري مشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين المعنيين وكذلك الشركاء الدوليين على الأرض".يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورني قرة باغ، التي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين.وبوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل السجناء وجثث القتلى.بدأ الصراع في ناغورني قرة باغ في فبراير 1988، عندما أعلنت منطقة ناغورني قرة باغ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.وخلال المواجهة المسلحة في الفترة 1992-1994، فقدت أذربيجان السيطرة على ناغورني قرة باغ والمناطق المتاخمة لها.ومنذ عام 1992، كانت المحادثات جارية بشأن التسوية السلمية للصراع بوساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20221017/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-بقصف-مواقع-حدودية--1069117161.html
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريق تقييم الاحتياجات إلى أرمينيا

02:31 GMT 20.10.2022
© Sputnikبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik
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قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان: "بعد دعوة من حكومة جمهورية أرمينيا، سترسل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريقا لتقييم الاحتياجات إلى البلاد في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر".
موسكو - سبوتنيك. وأضاف البيان أن الغرض من الزيارة هو تقييم الوضع في بعض المناطق الحدودية، على أساس ولاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبرتها في إطار مفهومها الشامل للأمن".
أهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
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17 أكتوبر, 07:02 GMT
وقال البيان: "سيزور الفريق الفني المكون من خبراء دوليين وممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المناطق الواقعة على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وسيجري مشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين المعنيين وكذلك الشركاء الدوليين على الأرض".
يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورني قرة باغ، التي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين.
وبوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل السجناء وجثث القتلى.
بدأ الصراع في ناغورني قرة باغ في فبراير 1988، عندما أعلنت منطقة ناغورني قرة باغ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.
وخلال المواجهة المسلحة في الفترة 1992-1994، فقدت أذربيجان السيطرة على ناغورني قرة باغ والمناطق المتاخمة لها.
ومنذ عام 1992، كانت المحادثات جارية بشأن التسوية السلمية للصراع بوساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
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