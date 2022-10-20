https://sputnikarabic.ae/20221020/وزيرة-التجارة-الخارجية-البريطانية-تعتزم-الترشح-لمنصب-رئيس-الوزراء-1069282837.html

وزيرة التجارة الخارجية البريطانية تعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

وزيرة التجارة الخارجية البريطانية تعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

تعتزم وزيرة التجارة الخارجية البريطانية، كيمي بادنوش، ترشيح نفسها لمنصب رئيس الوزراء، بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس تقديم استقالتها. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T14:54+0000

2022-10-20T14:54+0000

2022-10-20T15:20+0000

بريطانيا

رئيسة الوزراء البريطانية

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس عن مصادر أن بادنوش تعتزم الترشح للمنصب.وكانت بادنوش أحد المتنافسين على المنصب في أعقاب استقالة بوريس جونسون لكنها سقطت بعد الجولة الرابعة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، استقالتها من منصبها.وقالت تراس، في كلمة لها، إنها "قدمت استقالتها من زعامة حزب المحافظين"، مضيفة أن "الحزب سيختار زعيما جديدا له الأسبوع المقبل".وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنها "ستواصل أداء مهامها حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين"، قائلة: "أبلغت الملك قراري الاستقالة من زعامة حزب المحافظين وسأواصل أداء مهامي حتى اختيار زعيم جديد".وتعتبر تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وستبقى لبعض الوقت قبل تعيين خلف لها.وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.

https://sputnikarabic.ae/20221020/الرئيس-الفرنسي-يأمل-أن-تتمكن-بريطانيا-من-المضي-قدما-في-أسرع-وقت-بعد-استقالة-تراس-1069280226.html

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بريطانيا, رئيسة الوزراء البريطانية