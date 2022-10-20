https://sputnikarabic.ae/20221020/الرئيس-الفرنسي-يأمل-أن-تتمكن-بريطانيا-من-المضي-قدما-في-أسرع-وقت-بعد-استقالة-تراس-1069280226.html

الرئيس الفرنسي يأمل أن تتمكن بريطانيا من المضي قدما في أسرع وقت بعد استقالة تراس

الرئيس الفرنسي يأمل أن تتمكن بريطانيا من المضي قدما في أسرع وقت بعد استقالة تراس

عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن حزنه للاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز ‏تراس من منصبها، مشيرا إلى أنه كان "يبني علاقة عمل" معها.‏ 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T14:14+0000

2022-10-20T14:14+0000

2022-10-20T14:14+0000

إيمانويل ماكرون

بريطانيا

العالم

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وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين عند وصوله قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "على المستوى الشخصي، أشعر بالحزن دائما لرؤية زميل يغادر منصبه"، وفقا لصحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية.وأضاف: "لقد أتيحت لي الفرصة في العديد من المناسبات للقاء ليز تراس، وجرت بيننا أحادث هذا الأسبوع".وتابع الرئيس الفرنسي: "كنا نبني علاقة عمل، وأتمنى على أي حال أن تجد بريطانيا العظمى الاستقرار مرة أخرى وتتقدم في أسرع وقت ممكن، إذ أن هذا مفيد لنا ولأوروبا".وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، على خلفية استياء واسع النطاق حيال خطط وقرارات اتخذتها لمعالجة التعثر الاقتصادي في المملكة المتحدة.وقالت تراس، في كلمة قصيرة لها، اليوم الخميس، أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية بالعاصمة لندن: "بلدنا تأثر بضعف النمو الاقتصادي، وقد انتخبت من أجل تغيير هذا الوضع، أعترف أنه بحكم الوضع الراهن لا يمكنني أن أستمر في فعل ما انتخبت من أجله وأنا أستقيل من رئاسة حزب المحافظين والحكومة، وستجرى انتخابات لاختيار قيادة جديدة الأسبوع المقبل".وتعتبر ليز تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وستبقى لبعض الوقت قبل تعيين خلف لها.وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.

https://sputnikarabic.ae/20221020/زاخاروفا-تعلق-على-استقالة-رئيسة-وزراء-بريطانيا-ليز-تراس-1069276813.html

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إيمانويل ماكرون, بريطانيا, العالم