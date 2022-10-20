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https://sputnikarabic.ae/20221020/-روسيا-تحذر-الاتحاد-الأوروبي-من-مزيد-التصعيد-ضد-إيران--1069272698.html
روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من مزيد التصعيد ضد إيران
روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من مزيد التصعيد ضد إيران
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تحذر بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، من إجراء المزيد من التصعيد ضد طهران. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T11:49+0000
2022-10-20T11:49+0000
العالم
روسيا
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وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه في 17 أكتوبر/تشرين الأول في لوكسمبورغ، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فرض عقوبات على "المذنبين بانتهاك حقوق الإنسان" في إيران.وقالت زاخاروفا إن "إن الخطوة التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي، تهدف بالطبع إلى تضخيم المشاعر المعادية لإيران لدى المجتمعات الأوروبية والغربية بشكل عام. مثل هذه الموجات المفاجئة من ظاهرة (رهاب إيران) ليست خبراً في حد ذاتها".وبدوره، أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، عن أسفه من الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران على مدى الأسابيع الماضية، واصفًا إياها بـ"الأحداث غير الطبيعية".وقال ولايتي، خلال تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "الأحداث في إيران مؤسفة"، متسائلا: "لكن ما علاقة ذلك بحقيقة أن مجموعة مسلحة من قبل بارزاني تأتي من الخارج وتقتل شعبنا الكردي".وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221020/التشيك-تعلن-أن-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-ضد-إيران-تدخل-حيز-التنفيذ--1069271799.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من مزيد التصعيد ضد إيران

11:49 GMT 20.10.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تحذر بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، من إجراء المزيد من التصعيد ضد طهران.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه في 17 أكتوبر/تشرين الأول في لوكسمبورغ، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فرض عقوبات على "المذنبين بانتهاك حقوق الإنسان" في إيران.
وقالت زاخاروفا إن "إن الخطوة التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي، تهدف بالطبع إلى تضخيم المشاعر المعادية لإيران لدى المجتمعات الأوروبية والغربية بشكل عام. مثل هذه الموجات المفاجئة من ظاهرة (رهاب إيران) ليست خبراً في حد ذاتها".

"الجانب الروسي أدان مرارا ممارسة العقوبات الأحادية الجانب التي فرضت بهدف الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي".

ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التشيك تعلن أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
11:28 GMT

"أود أن أحذر بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من (إجراء) المزيد من التصعيد ضد طهران".

ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
وبدوره، أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، عن أسفه من الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران على مدى الأسابيع الماضية، واصفًا إياها بـ"الأحداث غير الطبيعية".
وقال ولايتي، خلال تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "الأحداث في إيران مؤسفة"، متسائلا: "لكن ما علاقة ذلك بحقيقة أن مجموعة مسلحة من قبل بارزاني تأتي من الخارج وتقتل شعبنا الكردي".

وأكد أن "أمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيم إيران، والشعب الإيراني العظيم لن يسمح بهذا الأمر، لكنهما كثّفتا هذه الضغوط لأنهما رأتا أن إيران تنمو بالرغم من العقوبات، وأننا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في المنطقة".

وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
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