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https://sputnikarabic.ae/20221021/أصيبت-بكسور-في-الضلوع-وثقب-في-الرئة-إسرائيلية-هاجمها-مستوطنون-بالضفة-تكشف-كواليس-الحادث-فيديو-1069330586.html
أصيبت بكسور في الضلوع وثقب في الرئة... إسرائيلية هاجمها مستوطنون بالضفة تكشف كواليس الحادث... فيديو
أصيبت بكسور في الضلوع وثقب في الرئة... إسرائيلية هاجمها مستوطنون بالضفة تكشف كواليس الحادث... فيديو
كشفت ناشطة سلام إسرائيلية عمرها 70 عاما، كواليس الاعتداء عليها من قبل مستوطنين بينما كانت تساعد فلسطينيين في قطف ثمار الزيتون في بلدة كيسان الفلسطينية قرب بيت... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T20:02+0000
2022-10-21T20:02+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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والتقت مراسلة قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الدكتورة "هغار غيفين" وهي ترقد في مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، بعد إصابتها الأربعاء على يد المستوطنين، بكسور في عدد من الضلوع وثقب في الرئة.وقالت غيفين إن المستوطنين كانوا يصرخون خلال الاعتداء عليها بالهروات والركل بأن أشخاصا مثلها يجب أن يُقتلوا، ولا يجب التواجد هنا.والإسرائيلية غيفين (70 عاما) دكتورة في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان)، تقيم في بلدة حوفيت قرب نتانيا وسط إسرائيل، وظهرت خلال السنوات الأخيرة ترافق رعاة أغنام فلسطينيين في الضفة للتعبير عن تضامنها معهم في مواجة المستوطنين اليهود.وأمس الأول (الأربعاء)، وصلت غيفين مع متطوعين إسرائيليين وفلسطينيين وإيطاليين إلى كيسان لمساعدة مزارع فلسطيني أراد قطف ثمار الزيتون في أرضه، قرب مستوطنة معاليه عاموس.تقول المسنة الإسرائيلية: "وصلنا إلى المكان للمساعدة في قطف الزيتون، لم يكن الحصاد بالكثير، لكنه كان محميا وداخل سور، دخلنا واكتشفنا أنهم (المستوطنين) قد سرقوا الزيتون، وبدؤوا في رشقنا بحجارة كبيرة الحجم".وتابعت: "مشيت بعيدا نحو حافة التل، اعتقادا مني أنهم لن يروني، وكانت برفقتي امرأة أخرى".لم يكن لدى غيفين وقت للهرب ولحق بها المهاجمون، تقول واصفة المشهد: "أخبرتهم أني أرافق الناس هنا وأن هذه أرضهم، هذا ما قلتُه، أن هذه الأرض ملك للفلسطينيين".وأضافت: "خلال ركضهم خلفنا كانوا يرشقوننا بالحجارة، ويضربوننا بالهروات، كل ما أردته منهم أن يعيدوا لي حقيبة الظهر التي سرقوها مني، وكنت أصرخ من الألم".وتقول ناشطة السلام الإسرائيلية إن المستوطنين وعقب الهجوم، منعوا الوصول إليها هي والسيدة الأخرى التي تعرضت للهجوم.وتضيف وهي تغالب آلامها: "كنت طوال الوقت أنظر إلى الطريق في انتظار أن يأتي أحد إلينا، في البداية وصل الجنود (الإسرائيليون)، لم يكن قد وصلت عناصر الإسعاف بعد، ووصل أيضا رجل شرطة".وتؤكد أن الشرطة حتى الآن وعلى نحو مستغرب لم تعرف موقع الهواتف التي سرقها المستوطنون منها هي والسيدة الأخرى.وحتى الآن لم يتم تحديد موقع المهاجمين، أو إلقاء القبض على أي منهم من قبل السلطات الإسرائيلية، بحسب قناة "كان".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، هاجم مستوطنون، مزارعين فلسطينيين كانوا يقومون بقطف ثمار الزيتون شمالي الضفة الغربية، فيما شوهد جندي إسرائيلي يزودهم بقنابل الغاز ويشرح لهم كيفية استخدامها.وبحسب قناة "كان" اعتدى مستوطنون على مزارعين فلسطينيين في بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، وقاموا برشقهم بالحجارة وقنابل الغاز.ونشرت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، الحقوقية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر جنديا إسرائيليا، وهو يعطي قنابل غاز للمستوطنين ويشرح لهم كيفية استخدامها والمكان المناسب لإطلاقها.وقالت "كان" إن الجيش الإسرائيلي سيفتح تحقيقا في الواقعة.ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بغض الطرف عن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 والتي يقطنها نحو 650 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 130 مستوطنة.
https://sputnikarabic.ae/20221019/نقل-إسرائيليتين-إلى-المستشفى-بعد-اعتداء-مستوطنين-عليهما-جنوبي-الضفة-الغربية-1069245580.html
https://sputnikarabic.ae/20221021/مستوطنون-يهاجمون-مزارعين-فلسطينيين-شمالي-الضفة-وجندي-إسرائيلي-يزودهم-بقنابل-الغاز-فيديو-1069323621.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

أصيبت بكسور في الضلوع وثقب في الرئة... إسرائيلية هاجمها مستوطنون بالضفة تكشف كواليس الحادث... فيديو

20:02 GMT 21.10.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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كشفت ناشطة سلام إسرائيلية عمرها 70 عاما، كواليس الاعتداء عليها من قبل مستوطنين بينما كانت تساعد فلسطينيين في قطف ثمار الزيتون في بلدة كيسان الفلسطينية قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
والتقت مراسلة قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الدكتورة "هغار غيفين" وهي ترقد في مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، بعد إصابتها الأربعاء على يد المستوطنين، بكسور في عدد من الضلوع وثقب في الرئة.
وقالت غيفين إن المستوطنين كانوا يصرخون خلال الاعتداء عليها بالهروات والركل بأن أشخاصا مثلها يجب أن يُقتلوا، ولا يجب التواجد هنا.
والإسرائيلية غيفين (70 عاما) دكتورة في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان)، تقيم في بلدة حوفيت قرب نتانيا وسط إسرائيل، وظهرت خلال السنوات الأخيرة ترافق رعاة أغنام فلسطينيين في الضفة للتعبير عن تضامنها معهم في مواجة المستوطنين اليهود.
وأمس الأول (الأربعاء)، وصلت غيفين مع متطوعين إسرائيليين وفلسطينيين وإيطاليين إلى كيسان لمساعدة مزارع فلسطيني أراد قطف ثمار الزيتون في أرضه، قرب مستوطنة معاليه عاموس.
تقول المسنة الإسرائيلية: "وصلنا إلى المكان للمساعدة في قطف الزيتون، لم يكن الحصاد بالكثير، لكنه كان محميا وداخل سور، دخلنا واكتشفنا أنهم (المستوطنين) قد سرقوا الزيتون، وبدؤوا في رشقنا بحجارة كبيرة الحجم".
وتابعت: "مشيت بعيدا نحو حافة التل، اعتقادا مني أنهم لن يروني، وكانت برفقتي امرأة أخرى".
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نقل إسرائيليتين إلى المستشفى بعد اعتداء مستوطنين عليهما جنوبي الضفة الغربية
19 أكتوبر, 16:52 GMT
لم يكن لدى غيفين وقت للهرب ولحق بها المهاجمون، تقول واصفة المشهد: "أخبرتهم أني أرافق الناس هنا وأن هذه أرضهم، هذا ما قلتُه، أن هذه الأرض ملك للفلسطينيين".
وأضافت: "خلال ركضهم خلفنا كانوا يرشقوننا بالحجارة، ويضربوننا بالهروات، كل ما أردته منهم أن يعيدوا لي حقيبة الظهر التي سرقوها مني، وكنت أصرخ من الألم".
وتقول ناشطة السلام الإسرائيلية إن المستوطنين وعقب الهجوم، منعوا الوصول إليها هي والسيدة الأخرى التي تعرضت للهجوم.
وتضيف وهي تغالب آلامها: "كنت طوال الوقت أنظر إلى الطريق في انتظار أن يأتي أحد إلينا، في البداية وصل الجنود (الإسرائيليون)، لم يكن قد وصلت عناصر الإسعاف بعد، ووصل أيضا رجل شرطة".
وتؤكد أن الشرطة حتى الآن وعلى نحو مستغرب لم تعرف موقع الهواتف التي سرقها المستوطنون منها هي والسيدة الأخرى.
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مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين شمالي الضفة وجندي إسرائيلي يزودهم بقنابل الغاز... فيديو
14:55 GMT
وحتى الآن لم يتم تحديد موقع المهاجمين، أو إلقاء القبض على أي منهم من قبل السلطات الإسرائيلية، بحسب قناة "كان".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، هاجم مستوطنون، مزارعين فلسطينيين كانوا يقومون بقطف ثمار الزيتون شمالي الضفة الغربية، فيما شوهد جندي إسرائيلي يزودهم بقنابل الغاز ويشرح لهم كيفية استخدامها.
وبحسب قناة "كان" اعتدى مستوطنون على مزارعين فلسطينيين في بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، وقاموا برشقهم بالحجارة وقنابل الغاز.
ونشرت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، الحقوقية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر جنديا إسرائيليا، وهو يعطي قنابل غاز للمستوطنين ويشرح لهم كيفية استخدامها والمكان المناسب لإطلاقها.
وقالت "كان" إن الجيش الإسرائيلي سيفتح تحقيقا في الواقعة.
ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بغض الطرف عن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 والتي يقطنها نحو 650 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 130 مستوطنة.
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