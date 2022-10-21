https://sputnikarabic.ae/20221021/أمريكا-ترد-على-اتهام-تركيا-لها-بالتنمر-على-السعودية-1069332361.html
أمريكا ترد على اتهام تركيا لها "بالتنمر" على السعودية
أمريكا ترد على اتهام تركيا لها "بالتنمر" على السعودية
كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة، اعتراضات إدارة بايدن على قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T21:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء رد بيير عندما سئلت خلال إفادة صحفية عن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التي تتهم الولايات المتحدة بـ"التنمر" على السعودية بسبب القرار.وقالت بيير: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن قرار ’أوبك +’ وكيف وجدنا أنه قصير النظر، خاصة في وقت ما نشهده في أسواقنا العالمية. لذلك، نعتقد أنه كان خطأ، وسوف يضر الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيعيد تقييم العلاقة الأمريكية السعودية بطريقة حزبية واستراتيجية".أدانت إدارة بايدن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط باعتباره يشكل "انحيازا" لروسيا، التي استهدف الغرب قطاع الطاقة الخاصة بها بالعقوبات ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.انتقدت عدة دول ومؤسسات إقليمية الهجوم اللفطي للمسؤولين الأمريكيين على السعودية والتهديد بمراجعة العلاقات بين البلدين، بعد القرار. قالت الرياض القرار جاء بموافقة جماعية من 23 عضوا في التحالف، وإنها لا "تسيس" مسألة الإنتاج.قال تشاووش أوغلو يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في تركيا إن انتقاد الولايات المتحدة الخاص للسعودية بسبب القرار الذي اتفقت عليه "أوبك +" بالإجماع يرقى إلى مستوى "التنمر".وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تعتقد أنه من الصواب للولايات المتحدة أن تواصل الضغط على السعودية كما فعلت.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أوبك--ترى-أن-مخاطر-الركود-العالمي-المتزايدة-تبرر-خفض-إنتاج-النفط-1069204709.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا ترد على اتهام تركيا لها "بالتنمر" على السعودية
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كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة، اعتراضات إدارة بايدن على قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واشنطن - سبوتنيك
. جاء رد بيير عندما سئلت خلال إفادة صحفية عن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التي تتهم الولايات المتحدة بـ"التنمر" على السعودية بسبب القرار.
وقالت بيير: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن قرار ’أوبك +’ وكيف وجدنا أنه قصير النظر، خاصة في وقت ما نشهده في أسواقنا العالمية. لذلك، نعتقد أنه كان خطأ، وسوف يضر الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيعيد تقييم العلاقة الأمريكية السعودية بطريقة حزبية واستراتيجية".
أدانت إدارة بايدن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط باعتباره يشكل "انحيازا" لروسيا، التي استهدف الغرب قطاع الطاقة الخاصة بها بالعقوبات ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
انتقدت عدة دول ومؤسسات إقليمية الهجوم اللفطي للمسؤولين الأمريكيين على السعودية والتهديد بمراجعة العلاقات بين البلدين، بعد القرار. قالت الرياض القرار جاء بموافقة جماعية من 23 عضوا في التحالف، وإنها لا "تسيس" مسألة الإنتاج.
قال تشاووش أوغلو يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في تركيا إن انتقاد الولايات المتحدة الخاص للسعودية بسبب القرار الذي اتفقت عليه "أوبك +" بالإجماع يرقى إلى مستوى "التنمر
".
وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تعتقد أنه من الصواب للولايات المتحدة أن تواصل الضغط على السعودية كما فعلت.