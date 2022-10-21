https://sputnikarabic.ae/20221021/أهم-الطائرات-المسيرة-الإيرانية-وميزاتها-الفنية-صور-1069320425.html

أهم الطائرات المسيرة الإيرانية وميزاتها الفنية... صور

أهم الطائرات المسيرة الإيرانية وميزاتها الفنية... صور

اهتمت إيران بصناعة الطائرات دون طيار في الثمانينات وفي القرن العشرين خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T13:26+0000

2022-10-21T13:26+0000

2022-10-21T13:36+0000

رصد عسكري

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وحملت أول دفعة من الطائرات الإيرانية اسم "أبابيل"، والتي كانت بسيطة الصنع وعرفت بـ"الذخيرة الطائرة"، وتم استخدامها بنجاح على الجبهات في الحرب إلى جانب طائرات من دون طيار أخرى تم تطويرها.وبعد فترة الحرب قررت طهرات التركيز على إنشاء وتطوير أنظمة جوية دون طيار، وكجزء من هذه الصناعة تم إنشاء العديد من المراكز العلمية والتقنية، بالإضافة لمصانع لإصلاحها وتصنيعها، بالإضافة لمشاركة شركات أخرى في تصنيع بعض المكونات، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني بشكل أو بآخر.توجهت إيران لإنتاج الضخم للطائرات دون طيار والتي يمكن أن تعوض عن الإمكانات غير الكافية للقوات الجوية الإيرانية، بما في ذلك بسبب استحالة بناء طائرات مقاتلة كاملة.وأحرزت تطورا في هذا المجال ومن جميع الفئات الرئيسية، من طائرات استطلاع تكتيكية خفيفة إلى أنظمة استطلاع وطائرات بقنابل موجهة وصاريخ قصيرة المدى وطائرات "كاميكازي".ويعود تقدم إيران في هذا المجال للتعاون التقني والعلمي مع الصين في استخدام تقنيات ومواد إنتاج خاصة تم الحصول عليها بشكل رسمي أو غير رسمي، بالإضافة للحصول على عينات حقيقة لطائرات من دون طيار أمريكية وإسرائيلية لغرض دراستها واستنساخ نماذج منها.حتى الآن، تم إنتاج حوالي 40 نموذجا من مختلف الطائرات دون طيار في إيران، وأهم هذه الطرازات ، أبابيل، كامان، كيان ومهاجر.ووفقا للخبراء، فإن أكثر الطائرات دون طيار الإيرانية كفاءة وقوة تتمثل في طراز "شاهد" و"مهاجر" و"كمان" و"كيان".شاهد 126تعتبر واحدة من أكثر الطائرات دون طيار قوة في القوات الإيرانية، وهي قريبة في الشكل الخارجي من طائرة RQ-1 / MQ-1" Predator" الأمريكية، وأول إطلاق لها كان في ربيع 2012.الميزات الفنية:الغرض: الاستطلاع وتوجيه ضربات جوية للأهداف من الجو ( منذ 2016).مدة الطيران والمسافة المقطوعة : 24 ساعة، ويمكنها قطع مسافة 1700 كلم.القوة القتالية: تحمل 4 صواريخ من نوع "Sadid-345"، حمولة 400 كيلوغرام.تتميز الطائرة بمكبس كامل المواصفات بطول جناح 16 متر، وهي نسخة من طائرة "هيرمس 450 الإسرائيلية" دون طيار التي تحطمت في إيران.وفقا لمصادر أخرى، هذه نسخة من الطائرة بدون طيار الأمريكية "Predator" والطائرة الصينية "Wing Loong II".شاهد 136أكثر الطائرات دون طيار الإيرانية فاعلية من طراز "كاميكازي"، تم طرحها لأول مرة في عام 2020.الميزات الفنية:الغرض: تنفيذ غارات جوية على الأهداف.مدة الطيران والمسافة المقطوعة: تحلق ما بين 10 إلى 12 ساعة وتستطيع قطع مسافة 2000 كيلومتر (بحسب ما أعلنت عنه الشركة المصنعة)، ولكن وفقًا للخبراء الأمريكيين، يبلغ مداها الحقيقي عدة مئات من الكيلومترات، وتصل سرعتها لحوالي 180 كلم/ساعة.القوة القتالية: 40-50 كيلوغراما من المتفجرات.شاهد 149 غزةأول رحلة تجريبة للطائرة كانت في عام 2022.الميزات الفنية: الغرض: الاستطلاع وتنفيذ غارات جوية على الأهداف.مدة الطيران والمسافة المقطوعة: تستطيع التحليق حتى 35 ساعة وقطع مسافة 2000 كم، وتصل سرعتها لحوالي 350 كم/ساعة.القوة القتالية: 13 قنبلة و 500 كم من المعدات الإلكترونية.تتميز بطول جناحيها 21 متر، ومزودة بمحرك توربيني.شاهد 171 سيمورغالميزات الفنية:الغرض: الاستطلاع وتنفيذ غارات جوية.مدة الطيران والمسافة المقطوعة: تستطيع التحليق لـ10 ساعات وقطع مسافة تصل لـ2000 كلم بسرعة وتصل سرعتها لحوالي 460 كم/ساعة.الحمولة: غير معروف.القوة القتالية: معدات إلكترونية وذخيرة حية.تتميز الطائرة بجناحها الطائرة وتحتوي على تقنية تخفي حديثة، وتستخدم محرك نفاث، وهي نسخة بالحجم الكامل للطائرة الأمريكية RQ-170 التي استولت عليها إيران عام 2011.وتعتبر واحدة من طائرتين إيرانيتين دون طيار تعتمدان على "RQ-170"، إلى جانب شاهد 191 - صاغة -2 (نسخة أصغر RQ-170)، والتي غالبا ما يتم الخلط بينهما.ووفقا للخبراء، فإن كفاءة وقدرات شاهد 171 سيمورغ أقل بكثير من تلك الموجودة في RQ-170.شاهد 191 صائغ -2استخدم هذا النموذج بنشاط في سوريا، وهي نسخة من RQ-170 الأمريكية، بكفاءة أقل، وتم اختبارها في أكتوبر 2016.الميزات الفنية:الغرض: الاستطلاع والمراقبة وتنفيذ غارات جوية، ولديها قدرة على حمل ذخائر موجهة دقيقة.مدى الطيران والمسافة المقطوعة: يمكنها التحليق لمدة 4.5 ساعة، وقطع مسافة 450 كم.القوة القتالية: تحمل صاروخين من نوع Sadid-1، وحمولة بوزن 50 كيلوغرام.كامان 22أول طائرة دون طيار عريضة الهيكل ( الجسم) في إيران، ويمكن أن تحمل أي نوع من الذخيرة، وتم اختباره في 24 فبراير 2021.الميزات الفنية:الغرض: الاستطلاع وتنفيذ غارات جوية.مدة الطيران والمسافة المقطوعة: تستطيع التحليق لـ24 ساعة وقطع مسافة 3 آلاف كلم.القوة القتالية: 300 كغ من المتفجرات والمعدات الخاصة.تتميز بأنه قد تم تصنيعها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، على غرار الطائرة الأمريكية "MQ-1 Predator"، باستخدام ميزات من "MQ-9 Reaper" الأكثر تقدما. بالإضافة إلى ذلك، تشبه الطائرة بدون طيار الصينية "CH-5".كيان 2 أو أراش 2تم تصميم طائرة دون طيار "كاميكازي" ثقيلة لتدمير مرافق البنية التحتية الحيوية والرادارات من أنظمة الدفاع الجوي التي تغطيها على مدى طويل يتراوح بين 1000 و2000 كيلومتر.الغرض الرئيسي من الطائرات دون طيار هو توجيه "ضربات استراتيجية" للبنية التحتية للمدن.الميزات الفنية:الغرض: تنفيذ غارات جوية على الأهداف.مدة الطيران والمسافة المقطوعة: لا يوجد معلومات حول مدة الطيران، وتستطيع قطع مسافة 1000 إلى 2000 كلم.القوة القتالية: تستطيع حمل 260 كغ من المتفجرات.وتتميز "كيان 2" بأنها مزودة بمحرك نفاث، و"أراش 2" مجهزة بمحرك يعمل بمكبس.مهاجر 6 قدستتميز بشكلها مستطيل وبوجود 3 مراوح، وتم اختبارها في النصف الأول من عام 2017.الميزات الفنية:الغرض: الاستطلاع وتنفيذ غارات جوية.مدة الطيران والمسافة المقطوعة: تستطيع التحليق لـ12 ساعة وقطع مسافة 200 كلم.القوة القتالية: تحمل 4 ذخائر دقيقة التوجيه، ووزن 100 كغ، ومن ضمنها صواريخ "ألماس" أو قنابل "قائم".هذا وحققت إيران في العقود الأخيرة تقدما كبيرا في مجال الطائرات من دون طيار، حيث تقوم بتصنيع وتطوير طائراتها وإنتاجها باستخدام طرق مختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-ترفض-مزاعم-توفير-طائرات-بدون-طيار-لروسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا--1069258134.html

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