عربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
https://sputnikarabic.ae/20221021/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-صاروخية-معادية-في-محيط-دمشق-1069331369.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري اليوم الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T20:17+0000
2022-10-21T20:54+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/12/1035771262_0:26:1013:596_1920x0_80_0_0_983a0d0ffc3c77577152a31fb7198e6f.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي".وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/12/1035771262_93:0:920:620_1920x0_80_0_0_2c9e8c1eeb09e486c1d5a0c6a770870b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

20:17 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 21.10.2022)
© Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروصول منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا
وصول منظومات الدفاع الجوي إس-300 إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري اليوم الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي".

وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.
وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".
وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала