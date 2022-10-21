https://sputnikarabic.ae/20221021/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-صاروخية-معادية-في-محيط-دمشق-1069331369.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري اليوم الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T20:17+0000
2022-10-21T20:17+0000
2022-10-21T20:54+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/12/1035771262_0:26:1013:596_1920x0_80_0_0_983a0d0ffc3c77577152a31fb7198e6f.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي".وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/12/1035771262_93:0:920:620_1920x0_80_0_0_2c9e8c1eeb09e486c1d5a0c6a770870b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
20:17 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري اليوم الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي".
وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.
وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي
، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".
وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".