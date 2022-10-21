عربي
بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/المظليون-الروس-يدمرون-كتيبة-مدرعات-أوكرانية-مزودة-بدبابات-مقدونية-وسلوفينية-1069333848.html
المظليون الروس يدمرون كتيبة مدرعات أوكرانية مزودة بدبابات مقدونية وسلوفينية
المظليون الروس يدمرون كتيبة مدرعات أوكرانية مزودة بدبابات مقدونية وسلوفينية
دمرت قوات المظلات التابعة للقوات المسلحة الروسية، كتيبة مدرعة أوكرانية مزودة بالدبابات المقدونية والسلوفينية، وفقا لمقاطع مصورة حصلت عليها سبوتنيك. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T23:28+0000
2022-10-21T23:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101715/26/1017152664_0:139:2773:1698_1920x0_80_0_0_40fc6042ae92052eb9521f80a8a96f20.jpg
يُظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، "الجيش الروسي يتفقد المعدات العسكرية المحترقة بعد المعركة مباشرة".في وقت سابق اليوم الجمعة، نجحت وحدات الدفاع الجوي الروسية، في صد هجوم صاروخي جديد شنته القوات الأوكرانية على معبر مدني بالقرب من جسر أنتونوفسكي في مقاطعة خيرسون الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب انقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، وسمحت باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديدات حلف "الناتو" تجاه موسكو.في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حصل لاحقا على موافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221021/صافرات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069333626.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101715/26/1017152664_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_31b849b8fc6104bf173217729d4bece5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش الروسي
الجيش الروسي

المظليون الروس يدمرون كتيبة مدرعات أوكرانية مزودة بدبابات مقدونية وسلوفينية

23:28 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 23:35 GMT 21.10.2022)
© Sputnik . Vladimir Vyatkin قوات المظلات الروسية
 قوات المظلات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
تابعنا عبرTelegram
دمرت قوات المظلات التابعة للقوات المسلحة الروسية، كتيبة مدرعة أوكرانية مزودة بالدبابات المقدونية والسلوفينية، وفقا لمقاطع مصورة حصلت عليها سبوتنيك.
يُظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، "الجيش الروسي يتفقد المعدات العسكرية المحترقة بعد المعركة مباشرة".
نتيجة للأعمال الدفاعية الناجحة في اتجاه مدينة كريفي ريه، دمرت إحدى وحدات قوات المظلات الروسية، الكتيبة الآلية الأولى من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين المنفصل للجيش الأوكراني ودبابات (تي-72) التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو.
في وقت سابق اليوم الجمعة، نجحت وحدات الدفاع الجوي الروسية، في صد هجوم صاروخي جديد شنته القوات الأوكرانية على معبر مدني بالقرب من جسر أنتونوفسكي في مقاطعة خيرسون الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
22:57 GMT
انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب انقلاب عام 2014.
هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، وسمحت باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديدات حلف "الناتو" تجاه موسكو.
في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حصل لاحقا على موافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала