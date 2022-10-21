https://sputnikarabic.ae/20221021/بيتشينيغ-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069321887.html
"بيتشينيغ"… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
"بيتشينيغ"… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
يعد المدفع "بيتشينيغ" واحد من أفضل المدافع الرشاشة التي تستخدم طلقات عيار 7.62 ملم، إن لم يكن الأفضل، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T13:31+0000
2022-10-21T13:31+0000
2022-10-21T13:31+0000
انفوجرافيك
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ويتميز مدفع "بيتشينيغ" بالموثوقية والأداء العالي ويوفر لمن يملكه قوة نيرانية هائلة تمكنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف المعادية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"بيتشينيغ"… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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يعد المدفع "بيتشينيغ" واحد من أفضل المدافع الرشاشة التي تستخدم طلقات عيار 7.62 ملم، إن لم يكن الأفضل، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويتميز مدفع "بيتشينيغ" بالموثوقية والأداء العالي ويوفر لمن يملكه قوة نيرانية هائلة تمكنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف المعادية.