https://sputnikarabic.ae/20221021/بيسكوف-يعلن-عدم-حصول-روسيا-على-أي-معلومات-من-التحقيق-بالهجوم-على-خطي-نورد-ستريم-1069313339.html

بيسكوف يعلن عدم حصول روسيا على أي معلومات من التحقيق بالهجوم على خطي "نورد ستريم"

بيسكوف يعلن عدم حصول روسيا على أي معلومات من التحقيق بالهجوم على خطي "نورد ستريم"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تعمل عبر القنوات الدبلوماسية بالسماح لها بالمشاركة في التحقيق بالهجوم الإرهابي على خطوط "نورد ستريم"... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T10:48+0000

2022-10-21T10:48+0000

2022-10-21T10:48+0000

روسيا

اقتصاد

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وأضاف بيسكوف في لقاء مع الصحفيين قائلا: "نحن نعمل من خلال القنوات الدبلوماسية. ويتم تنفيذه بشكل مكثف للغاية مع البلدان المذكورة، ولكن حتى الآن نصطدم بجدار من عدم الرغبة في التفاعل بطريقة ما وعدم الرغبة في الوصول إلى الحقيقة معا".مشيرا إلى أن الكرملين ليس لديه بيانات جديدة عن التحقيق، حيث أن روسيا في الوقت الحالي محرومة من فرصة المشاركة فيه.يذكر أنه في 26 سبتمبر /أيلول تم حصول انفجارين في خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا - "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2". هذا ولا تستبعد دول ألمانيا والدنمارك والسويد، حدوث عمل تخريبي. وذكرت شركة نورد ستريم المشغلة لـ Nord Stream AG أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. هذا ورفع مكتب المدعي العام لروسيا قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي بعد الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز "نورد ستريم".

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