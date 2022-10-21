عربي
https://sputnikarabic.ae/20221021/لصوص-يسرقون-آلاف-الطلقات-من-قاعدة-للجيش-الإسرائيلي-في-النقب-1069323153.html
لصوص يسرقون آلاف الطلقات من قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب
لصوص يسرقون آلاف الطلقات من قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب
قال الجيش الإسرائيلي إن لصوصا اقتحموا إحدى قواعده في منطقة النقب، وسرقوا ذخيرة عسكرية، فيما قالت قناة عبرية رسمية إن الحديث يدور عن آلاف الطلقات. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T14:24+0000
2022-10-21T14:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a4916ee54424f073f4494bdb55680de.jpg
وأفاد الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: "سُرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل في 19 أكتوبر 2022".وأضاف: "يجري التحقيق في ملابسات السرقة من قبل شرطة التحقيق العسكرية، وعند الانتهاء من التحقيق، ستُحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها".وتابع: "عين قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو العقيد إلعاد تسوري قائد لواء هرئيل، لإجراء فحص منهجي واستخلاص الدروس من الظروف التي جعلت الحادث ممكنا".كما تقرر تعزيز المعسكر بفريق إضافي من الجنود الإسرائيليين وتحسين الإجراءات الدفاعية في منطقة القاعدة بشكل عام وقرب مستودعات الذخيرة بشكل خاص، وفق نص البيان.وختم البيان بالقول: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل للحد من ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من المعسكرات العسكرية من خلال خطط عمل مخصصة وتخصيص الموارد لتحسين البنية التحتية للحماية".في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية : "اقتحم لصوص قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب وسرقوا آلاف الطلقات، وعين قائد المنطقة الجنوبية فريقا لفحص منظومة الحماية في القاعدة".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تزايدت ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي لا سيما في النقب، ويلقي الجيش باللائمة على البدو الفلسطينيين من سكان المنطقة.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن لصوصا استولوا على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمين، في قاعدة عسكرية تسمى "شبتا" في النقب.وأوضحت الصحيفة أن مجهولين اقتحموا القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمين، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_208736501805740d109fa03434200b30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لصوص يسرقون آلاف الطلقات من قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب

14:24 GMT 21.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
قال الجيش الإسرائيلي إن لصوصا اقتحموا إحدى قواعده في منطقة النقب، وسرقوا ذخيرة عسكرية، فيما قالت قناة عبرية رسمية إن الحديث يدور عن آلاف الطلقات.
وأفاد الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: "سُرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل في 19 أكتوبر 2022".
وأضاف: "يجري التحقيق في ملابسات السرقة من قبل شرطة التحقيق العسكرية، وعند الانتهاء من التحقيق، ستُحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها".
وتابع: "عين قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو العقيد إلعاد تسوري قائد لواء هرئيل، لإجراء فحص منهجي واستخلاص الدروس من الظروف التي جعلت الحادث ممكنا".
كما تقرر تعزيز المعسكر بفريق إضافي من الجنود الإسرائيليين وتحسين الإجراءات الدفاعية في منطقة القاعدة بشكل عام وقرب مستودعات الذخيرة بشكل خاص، وفق نص البيان.
وختم البيان بالقول: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل للحد من ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من المعسكرات العسكرية من خلال خطط عمل مخصصة وتخصيص الموارد لتحسين البنية التحتية للحماية".
في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية : "اقتحم لصوص قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب وسرقوا آلاف الطلقات، وعين قائد المنطقة الجنوبية فريقا لفحص منظومة الحماية في القاعدة".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تزايدت ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي لا سيما في النقب، ويلقي الجيش باللائمة على البدو الفلسطينيين من سكان المنطقة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن لصوصا استولوا على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمين، في قاعدة عسكرية تسمى "شبتا" في النقب.
وأوضحت الصحيفة أن مجهولين اقتحموا القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمين، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала