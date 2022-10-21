لصوص يسرقون آلاف الطلقات من قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
قال الجيش الإسرائيلي إن لصوصا اقتحموا إحدى قواعده في منطقة النقب، وسرقوا ذخيرة عسكرية، فيما قالت قناة عبرية رسمية إن الحديث يدور عن آلاف الطلقات.
وأفاد الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: "سُرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل في 19 أكتوبر 2022".
وأضاف: "يجري التحقيق في ملابسات السرقة من قبل شرطة التحقيق العسكرية، وعند الانتهاء من التحقيق، ستُحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها".
وتابع: "عين قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو العقيد إلعاد تسوري قائد لواء هرئيل، لإجراء فحص منهجي واستخلاص الدروس من الظروف التي جعلت الحادث ممكنا".
كما تقرر تعزيز المعسكر بفريق إضافي من الجنود الإسرائيليين وتحسين الإجراءات الدفاعية في منطقة القاعدة بشكل عام وقرب مستودعات الذخيرة بشكل خاص، وفق نص البيان.
מפקד פיקוד הדרום, אלוף אליעזר טולדנו, מינה את אל״ם אלעד צורי, מפקד חטיבת ׳הראל׳, לערוך בחינה מערכתית ולהפיק לקחים בנוגע לתנאים שאיפשרו את המקרה. כמו כן, הוחלט על תגבור המחנה בצוות לוחמים נוסף, ושיפור אמצעי ההגנה במרחב הבסיס בכלל ובסמוך למחסני התחמושת בפרט >>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 21, 2022
وختم البيان بالقول: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل للحد من ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من المعسكرات العسكرية من خلال خطط عمل مخصصة وتخصيص الموارد لتحسين البنية التحتية للحماية".
צה״ל ימשיך לפעול לצמצום תופעת גניבות תחמושת ונשק מהמחנות הצבאיים באמצעות תכניות פעולה ייעודיות והקצאת משאבים לשיפור תשתיות ההגנה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 21, 2022
في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية : "اقتحم لصوص قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب وسرقوا آلاف الطلقات، وعين قائد المنطقة الجنوبية فريقا لفحص منظومة الحماية في القاعدة".
גנבים פרצו לבסיס צה"ל בנגב וגנבו אלפי כדורי נשק. מפקד פיקוד דרום מינה צוות לבדיקת מערך ההגנה בבסיס@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) October 21, 2022
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تزايدت ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي لا سيما في النقب، ويلقي الجيش باللائمة على البدو الفلسطينيين من سكان المنطقة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن لصوصا استولوا على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمين، في قاعدة عسكرية تسمى "شبتا" في النقب.
وأوضحت الصحيفة أن مجهولين اقتحموا القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمين، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا.