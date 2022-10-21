https://sputnikarabic.ae/20221021/مستوطنون-إسرائيليون-نفذوا-أكثر-من-100-اعتداء-على-فلسطينيين-في-10-أيام-1069313751.html
مستوطنون إسرائيليون نفذوا أكثر من 100 اعتداء على فلسطينيين في 10 أيام
مستوطنون إسرائيليون نفذوا أكثر من 100 اعتداء على فلسطينيين في 10 أيام
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن المستوطنين نفذوا أكثر من 100 اعتداء إرهابي ضد الفلسطينيين خلال عشرة أيام فقط. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T11:09+0000
2022-10-21T11:09+0000
2022-10-21T11:09+0000
أخبار العالم العربي
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069286560_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_d737f540888aae357e82ddc62e71a512.jpg
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن المستوطنين قاموا بأكثر من 100 اعتداء إرهابي على الفلسطينيين خلال 10 أيام الأخيرة فقط، وهو رقم كبير جدا.وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد ندد بدوره من عمليات الهجوم المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.وفي سياق متصل، قتل شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيد برصاص الاحتلال الحي في الرقبة. و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف". واندلعت، صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي إن الجيش والشاباك والقوات الخاصة يعملون حاليًا في منطقة جنين.في هذه الأثناء، يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا محكما على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ويمنع الدخول إليها أو الخروج منها لدواع أمنية في وقت أعلن فيه عن بحثه عن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الذين شرعوا بتنفيذ عمليات أخيرا.من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ أيام واقتحام المدن والقرى والمخيمات واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقطع-فيديو-يظهر-لحظة-مقتل-منفذ-عملية-حاجز-شعفاط--عدي-التميمي-برصاص-الجيش-الإسرائيلي--1069274904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069286560_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_1b7a318d466ab970908c8e02aea4fb75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
مستوطنون إسرائيليون نفذوا أكثر من 100 اعتداء على فلسطينيين في 10 أيام
تابعنا عبر
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن المستوطنين نفذوا أكثر من 100 اعتداء إرهابي ضد الفلسطينيين خلال عشرة أيام فقط.
ونقلت صحيفة
هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن المستوطنين قاموا بأكثر من 100 اعتداء إرهابي على الفلسطينيين خلال 10 أيام الأخيرة فقط، وهو رقم كبير جدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد ندد بدوره من عمليات الهجوم المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.
وفي سياق متصل، قتل شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيد برصاص الاحتلال الحي في الرقبة. و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف". واندلعت، صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي إن الجيش والشاباك والقوات الخاصة يعملون حاليًا في منطقة جنين.
في هذه الأثناء، يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا محكما على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية
ويمنع الدخول إليها أو الخروج منها لدواع أمنية في وقت أعلن فيه عن بحثه عن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الذين شرعوا بتنفيذ عمليات أخيرا.
من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية
أن الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ أيام واقتحام المدن والقرى والمخيمات واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.