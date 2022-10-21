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https://sputnikarabic.ae/20221021/مقتل-صحفي-وإصابة-10-آخرين-إثر-القصف-الأوكراني-على-تجمع-مدني-في-خيرسون-1069317872.html
مقتل صحفي وإصابة 10 آخرين إثر القصف الأوكراني على تجمع مدني في خيرسون
مقتل صحفي وإصابة 10 آخرين إثر القصف الأوكراني على تجمع مدني في خيرسون
أفاد ألكسندر مالكفيتش، نائب رئيس لجنة تطوير وسائل الإعلام في روسيا والاتصالات بوفاة صحفي وجرح 10 أخرين إثر قصف القوات الأوكرانية معبرا مدنيا في خيرسون. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T12:43+0000
2022-10-21T12:43+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب قوله، فإن ما لا يقل عن ثلث المتواجدين في الطابور أصيبوا بجروح جسدية، ومع مراعاة ارتجاجات خفيفة تصل إلى النصف.وذكرت السلطات أن من بين القتلى موظفان في شركة التلفزيون والإذاعة المحلية تافريا، من بينهم أوليغ كلوكوف، وأصيب الصحفيان كونستانتين موشار وفلادا لوغوفسكايا والمصور رسلان فوسكريسنسكي بجروح.وأطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة في 21 أكتوبر/تشرين الثاني 12 صاروخا من طراز "هيمارس" على جسر أنتونوفسكي في خيرسون، ونجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 11 صاروخا منها.ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، تم استخدام صواريخ عنقودية أمريكية مليئة بالعناصر المتشظية من طراز "هيمارس".من جانبه أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل إثر الهجوم الصاروخي الأوكراني على خيرسون.وقال روغوف على تلغرام: "نتيجة قصف الإرهابيين لمعبر زيلينسكي في خيرسون قتل ثلاثة أشخاص بينهم أطفال وأصيب 10 مدنيين واحترقت 12 سيارة مدنية".
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-10-آخرون-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-خيرسون-1069298586.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقتل صحفي وإصابة 10 آخرين إثر القصف الأوكراني على تجمع مدني في خيرسون

12:43 GMT 21.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد ألكسندر مالكفيتش، نائب رئيس لجنة تطوير وسائل الإعلام في روسيا والاتصالات بوفاة صحفي وجرح 10 أخرين إثر قصف القوات الأوكرانية معبرا مدنيا في خيرسون.
وبحسب قوله، فإن ما لا يقل عن ثلث المتواجدين في الطابور أصيبوا بجروح جسدية، ومع مراعاة ارتجاجات خفيفة تصل إلى النصف.
وذكرت السلطات أن من بين القتلى موظفان في شركة التلفزيون والإذاعة المحلية تافريا، من بينهم أوليغ كلوكوف، وأصيب الصحفيان كونستانتين موشار وفلادا لوغوفسكايا والمصور رسلان فوسكريسنسكي بجروح.
وأطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة في 21 أكتوبر/تشرين الثاني 12 صاروخا من طراز "هيمارس" على جسر أنتونوفسكي في خيرسون، ونجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 11 صاروخا منها.
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على خيرسون
أمس, 22:07 GMT
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، تم استخدام صواريخ عنقودية أمريكية مليئة بالعناصر المتشظية من طراز "هيمارس".
من جانبه أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل إثر الهجوم الصاروخي الأوكراني على خيرسون.
وقال روغوف على تلغرام: "نتيجة قصف الإرهابيين لمعبر زيلينسكي في خيرسون قتل ثلاثة أشخاص بينهم أطفال وأصيب 10 مدنيين واحترقت 12 سيارة مدنية".
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