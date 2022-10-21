https://sputnikarabic.ae/20221021/نتنياهو-يهاجم-غانتس-ويعتبر-السماح-للسلطة-الفلسطينية-بشراء-مروحيات-مسار-آمن-لتهريب-السلاح-فيديو-1069330185.html
نتنياهو يهاجم غانتس ويعتبر السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات "مسار آمن لتهريب السلاح"... فيديو
نتنياهو يهاجم غانتس ويعتبر السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات "مسار آمن لتهريب السلاح"... فيديو
هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، وزير الدفاع بيني غانتس، معتبرا أن سماحه للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات جديدة لنقل كبار... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T19:10+0000
2022-10-21T19:10+0000
2022-10-21T19:10+0000
بيني غانتس
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في مقطع مصور بثه نتنياهو رئيس حزب الليكود، على حسابه بموقع "تويتر"، في إطار الدعاية الانتخابية استعدادا لانتخابات الكنيست المقررة مطلع الشهر المقبل.ويقود نتنياهو معسكرا يضم أحزابا من اليمين الإسرائيلي والأحزاب الدينية، فيما يقود غانتس تحالفا انتخابيا باسم "المعسكر الرسمي".وقال نتنياهو: "غانتس ينتمي لليسار، ليس عيبا في ذلك، ولكن العيب هو إخفاء ذلك عن الناخبين، غانتس صادق أمس لمسؤولين فلسطينيين لشراء مروحيات، ما يمثل ممر تهريب آمن لأسلحة غير شرعية".ودعا نتنياهو جميع ناخبي الليكود إلى النزول يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، معتبرا أن من يقرر منهم البقاء في المنزل فهو بذلك يصوت لغانتس واليسار.وأمس الخميس، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن غانتس يعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات لرحلات كبار مسؤوليها، لأول مرة منذ عام 2001.وعارض مسؤولو المخابرات الإسرائيلية الخطوة في السنوات الأخيرة خوفا من استغلال تلك المروحيات في تهريب أسلحة.فيما توصي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقوية موقعه في السلطة الفلسطينية.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
نتنياهو يهاجم غانتس ويعتبر السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات "مسار آمن لتهريب السلاح"... فيديو
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هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، وزير الدفاع بيني غانتس، معتبرا أن سماحه للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات جديدة لنقل كبار مسؤوليها "مسار تهريب آمن للأسلحة غير الشرعية".
جاء ذلك في مقطع مصور بثه نتنياهو رئيس حزب الليكود، على حسابه بموقع "تويتر"، في إطار الدعاية الانتخابية استعدادا لانتخابات الكنيست المقررة مطلع الشهر المقبل.
ويقود نتنياهو
معسكرا يضم أحزابا من اليمين الإسرائيلي والأحزاب الدينية، فيما يقود غانتس تحالفا انتخابيا باسم "المعسكر الرسمي".
وقال نتنياهو: "غانتس ينتمي لليسار، ليس عيبا في ذلك، ولكن العيب هو إخفاء ذلك عن الناخبين، غانتس صادق أمس لمسؤولين فلسطينيين لشراء مروحيات، ما يمثل ممر تهريب آمن لأسلحة غير شرعية".
ودعا نتنياهو جميع ناخبي الليكود
إلى النزول يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، معتبرا أن من يقرر منهم البقاء في المنزل فهو بذلك يصوت لغانتس واليسار.
وأمس الخميس، كشفت صحيفة
"هآرتس" العبرية أن غانتس يعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات لرحلات كبار مسؤوليها، لأول مرة منذ عام 2001.
وعارض مسؤولو المخابرات الإسرائيلية الخطوة في السنوات الأخيرة خوفا من استغلال تلك المروحيات في تهريب أسلحة.
فيما توصي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقوية موقعه في السلطة الفلسطينية.