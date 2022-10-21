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وزارة النفط العراقية تدعو الشركات الروسية لاستكشاف النفط في الرقع الجديدة
وزارة النفط العراقية تدعو الشركات الروسية لاستكشاف النفط في الرقع الجديدة
صرح مدير الدائرة الفنية بوزارة النفط العراقية، الدكتور علي وارد حمود، أن العراق مهتم بالشراكة مع شركات النفط الروسية، ودعا الشركات الروسية للمشاركة في جولات... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T12:41+0000
2022-10-21T12:41+0000
العراق
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موسكو - سبوتنيك. وقال حمود في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة إنه "في المستقبل القريب سوف تُضع خطط تطوير هذه الحقول واقصد هنا حقل أريدو وحقل السلمان لغرض الإنتاج المعجل منها والإنتاج التجاري".وتابع "هناك تفاءل كبير من خلال حفر الآبار والاستكشاف أن الاعمدة النفطية في الآبار والمخزون كبير جدا سيوفر للعراق طاقة إنتاجية كبيرة، بمقدار 200 ألف برميل يوميا من حقل أريدو، وحقل السلمان التي تشغله شركة باشنفط الآن في مرحلة التقييم ولكن هنالك شواهد تجارية لهذا الحقل".وأشار إلى أنه بالنسبة للمشاريع الجديدة "هناك جولات تراخيص جديدة للرقع النفطية غير المستكشفة، أنا أخمن أنه سيكون هناك سهم للشركات الروسية في هذا الموضوع".
https://sputnikarabic.ae/20221019/أمريكا-تسحب-36-مليون-برميل-نفط-من-الاحتياطي-الاستراتيجي-وتدرس-طرح-كمية-أكبر-1069247690.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا

وزارة النفط العراقية تدعو الشركات الروسية لاستكشاف النفط في الرقع الجديدة

12:41 GMT 21.10.2022
© AFP 2022 / HAIDAR MOHAMMED ALIنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / HAIDAR MOHAMMED ALI
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صرح مدير الدائرة الفنية بوزارة النفط العراقية، الدكتور علي وارد حمود، أن العراق مهتم بالشراكة مع شركات النفط الروسية، ودعا الشركات الروسية للمشاركة في جولات التراخيص الجديدة للرقع النفطية غير المستكشفة.
موسكو - سبوتنيك. وقال حمود في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة إنه "في المستقبل القريب سوف تُضع خطط تطوير هذه الحقول واقصد هنا حقل أريدو وحقل السلمان لغرض الإنتاج المعجل منها والإنتاج التجاري".
وتابع "هناك تفاءل كبير من خلال حفر الآبار والاستكشاف أن الاعمدة النفطية في الآبار والمخزون كبير جدا سيوفر للعراق طاقة إنتاجية كبيرة، بمقدار 200 ألف برميل يوميا من حقل أريدو، وحقل السلمان التي تشغله شركة باشنفط الآن في مرحلة التقييم ولكن هنالك شواهد تجارية لهذا الحقل".
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وهنالك خطط بالنسبة لشركة لوك أويل في حقل أريدو (الرقعة العاشرة) وهذا الحقل الشواهد النفطية فيه ممتازة وسوف يكون الإنتاج الأولى من هذا الحقل في سنة 2025.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمشاريع الجديدة "هناك جولات تراخيص جديدة للرقع النفطية غير المستكشفة، أنا أخمن أنه سيكون هناك سهم للشركات الروسية في هذا الموضوع".
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