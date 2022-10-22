https://sputnikarabic.ae/20221022/إستونيا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لاستخدام-أصول-روسيا-المجمدة-لصالح-أوكرانيا-1069342449.html
إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا
إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا
دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:44+0000
2022-10-22T10:44+0000
2022-10-22T10:44+0000
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وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل، على هامش اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي: "سنركز على أوكرانيا، يجب أن نتحدث عن استخدام الأصول الروسية المجمدة".وأضافت: "لدينا أكثر من 300 مليار يورو (292 مليار دولار) من الأصول المجمدة ويمكننا استخدامها لصالح أوكرانيا".وتابعت: "سنجد طريقة لذلك"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على التفاصيل.وكانت موسكو، قد وصفت في وقت سابق تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ "واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وانطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب انقلاب عام 2014.وهددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت أراضيها كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220630/مجلس-الأمن-الروسي-تجميد-أصول-روسيا-في-الخارج-واحدة-من-أكبر-عمليات-السرقة-بالتاريخ-1064438138.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا
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دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
وقالت
كالاس للصحفيين في بروكسل، على هامش اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي: "سنركز على أوكرانيا، يجب أن نتحدث عن استخدام الأصول الروسية المجمدة".
وأضافت: "لدينا أكثر من 300 مليار يورو (292 مليار دولار) من الأصول المجمدة ويمكننا استخدامها لصالح أوكرانيا".
وتابعت: "سنجد طريقة لذلك"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على التفاصيل.
وكانت موسكو، قد وصفت في وقت سابق تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ "واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ
".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا.
وانطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب انقلاب عام 2014.
وهددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت أراضيها كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.
في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية
، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.