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بوتين يتفقد أحد المراكز التدريبية في المنطقة العسكرية الغربية
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأسد-يهنئ-الوفد-الروسي-على-نجاح-إجراء-استفتاءات-انضمام-المناطق-الجديدة-1069284954.html
الأسد يهنئ الوفد الروسي على نجاح إجراء استفتاءات انضمام المناطق الجديدة
الأسد يهنئ الوفد الروسي على نجاح إجراء استفتاءات انضمام المناطق الجديدة
أعلن مكتب الرئيس السوري، أن الرئيس بشار الأسد هنأ الوفد الروسي الذي يزور دمشق على نجاح إجراء الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:40+0000
2022-10-20T15:40+0000
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ألكنسدر لافرنتتيف
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واستقبل الأسد، اليوم الخميس وفدا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.وتأتي زيارة لافرنتييف على هامش المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، في العاصمة دمشق.وينهي اليوم الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين أعماله التي بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين سوريا وروسيا الاتحادية في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبحث العلمي والإثار والسياحة والإعلام والرياضة والمالي والرقابة المالية والثقافة.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20221020/بدء-اجتماع-مشترك-للهيئتين-التنسيقيتين-الروسية-والسورية-في-دمشق-1069264533.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, ألكنسدر لافرنتتيف
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, ألكنسدر لافرنتتيف

الأسد يهنئ الوفد الروسي على نجاح إجراء استفتاءات انضمام المناطق الجديدة

15:40 GMT 20.10.2022
© Photo / الرئاسة السوريةالرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Photo / الرئاسة السورية
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أعلن مكتب الرئيس السوري، أن الرئيس بشار الأسد هنأ الوفد الروسي الذي يزور دمشق على نجاح إجراء الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وانضمامها إلى روسيا.
واستقبل الأسد، اليوم الخميس وفدا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.
وتأتي زيارة لافرنتييف على هامش المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، في العاصمة دمشق.
وينهي اليوم الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين أعماله التي بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين سوريا وروسيا الاتحادية في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبحث العلمي والإثار والسياحة والإعلام والرياضة والمالي والرقابة المالية والثقافة.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
بدء اجتماع مشترك للهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية في دمشق
08:48 GMT
في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
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